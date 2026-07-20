Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα BYD Tang έχει γίνει viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δείχνει το ηλεκτρικό SUV να κινείται σε πλημμυρισμένο δρόμο έχοντας αποκολλημένο τον πίσω ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος παρέμενε συνδεδεμένος με το όχημα (από ένα καλώδιο) και σερνόταν πίσω του.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο ηλεκτροκινητήρας «έπεσε» από το αυτοκίνητο λόγω κατασκευαστικού προβλήματος. Ωστόσο μετά από την απαραίτητη έρευνα, η BYD έδωσε την πραγματική εξήγηση για το συμβάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία λοιπόν, προκύπτει ότι το SUV προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε αντικείμενο που βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια του νερού, κατά τη διέλευσή του από τον πλημμυρισμένο δρόμο. Η πρόσκρουση φέρεται να προκάλεσε την αποκόλληση του πίσω συγκροτήματος του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, κάτι που δεν σχετίζεται με κατασκευαστική αστοχία αλλά με εξωτερική ζημιά από ισχυρή σύγκρουση.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του οχήματος και έχει προγραμματίσει τεχνικό έλεγχο για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Το βίντεο που έγινε αμέσως viral