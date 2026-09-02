Υπάρχουν τροχαία που δύσκολα θα πιστεύαμε πως έγιναν πραγματικά εάν δεν υπήρχε βίντεο. Ένα από αυτά καταγράφηκε στην Κολομβία, όταν ένας μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με λεωφορείο και… εκτοξεύτηκε μέσα στο εν κινήσει όχημα από την ανοιχτή πλαϊνή πόρτα. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου στην πόλη Buga, στην περιοχή Valle del Cauca, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Από τη μοτοσικλέτα… κατευθείαν στο λεωφορείο

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα να φτάνει σε διασταύρωση και να συγκρούεται με το πλευρικό τμήμα ενός λεωφορείου που κινείται κάθετα στην πορεία της. Η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή ώστε ο αναβάτης εκτινάσσεται από τη μοτοσικλέτα, μόνο που εκείνη τη στιγμή σ η πόρτα του λεωφορείου είναι ανοιχτή και ο άνδρας περνάει κυριολεκτικά μέσα από αυτήν. Η δεύτερη κάμερα, που βρίσκεται στο εσωτερικό του λεωφορείου, καταγράφει τη στιγμή που ο μοτοσικλετιστής εμφανίζεται ξαφνικά μέσα στην καμπίνα και πέφτει στο δάπεδο, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.



Το λεωφορείο ακινητοποιείται και ο οδηγός σηκώνεται αμέσως για να δει τι έχει συμβεί. Μάλιστα, σύμφωνα με την αφήγησή του, αρχικά πίστεψε ότι ο άνδρας ήταν επιβάτης που είχε πέσει από το κάθισμά του λόγω της σύγκρουσης.

Σηκώθηκε, είπε «είμαι καλά» και έφυγε!

Ο μοτοσικλετιστής καταφέρνει να σηκωθεί μόνος του και, σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου, του είπε ότι είναι καλά και του ζήτησε συγγνώμη. Στη συνέχεια κατέβηκε από το λεωφορείο και απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας πίσω του τη μοτοσικλέτα. Οι αρχές προσπάθησαν να εντοπίσουν τον άνδρα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε τραυματιστεί και να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, δεν βρέθηκε σε κάποιο από τα νοσοκομεία που ελέγχθηκαν στην περιοχή.