Ένας influencer από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει καταφέρει να γίνει viral παγκοσμίως χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να περάσει μηνύματα οδικής ασφάλειας. Ο λόγος για τον Yeison Volquez, γνωστό στο διαδίκτυο ως “El Chino RD”, ο οποίος βγαίνει στους δρόμους ντυμένος από καλαμάρι μέχρι και γυναίκα και… «τιμωρεί» όσους παραβιάζουν τον ΚΟΚ.



Ο ίδιος κινείται συνήθως σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις και φανάρια, εκεί όπου πολλοί οδηγοί μοτοσυκλέτας κυκλοφορούν χωρίς κράνος ή πεζοί περνούν τον δρόμο αντικανονικά. Μόλις εντοπίσει κάποιον που παρανομεί, τον πλησιάζει κρατώντας ένα φουσκωτό ρόπαλο και τον αρχίζει στις γρήγορες.



Το εντυπωσιακό είναι πως η πρωτότυπη αυτή προσέγγιση όχι μόνο δεν έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις, αλλά αντίθετα φαίνεται να έχει την αποδοχή μεγάλου μέρους του κοινού.

Τα βίντεό του συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες κοινοποιήσεις και αμέτρητα σχόλια, με πολλούς να υποστηρίζουν πως τέτοιες δράσεις περνούν το μήνυμα της οδικής ασφάλειας πιο αποτελεσματικά από μία κλασική καμπάνια.



Βέβαια, δεν λείπουν και όσοι θεωρούν υπερβολικό το να «εκθέτεις» δημόσια τους παραβάτες, ακόμη κι αν όλο αυτό γίνεται χιουμοριστικά. Κάποιοι μάλιστα σχολιάζουν πως τέτοιες κινήσεις ακροβατούν ανάμεσα στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και το content για τα social media.



Όπως και να έχει, ο El Chino RD κατάφερε να μετατρέψει την οδική ασφάλεια σε viral θέμα συζήτησης και αυτό μόνο θετικό είναι.