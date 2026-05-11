Εκατοντάδες είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, όπου ομάδες δραστών έχουν βάλει στο στόχαστρο τους αερόσακους από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Μέσα σε λίγα λεπτά «ξηλώνουν» το τιμόνι

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν ιδιοκτήτες, οι δράστες πλησιάζουν αθόρυβα τα οχήματα και σπάνε γρήγορα το τζάμι ή παραβιάζουν την πόρτα. Στη συνέχεια αφαιρούν το κεντρικό τμήμα του τιμονιού όπου βρίσκεται ο αερόσακος και εξαφανίζονται πριν κάποιος αντιληφθεί τι συμβαίνει, παρόλο που η επαφή με το σύστημα του αερόσακου πρέπει να είναι προσεκτική.

Φσυικά εκτός από τον ίδιο τον αερόσακο, η λίστα με τις ζημιές είναι μεγάλη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα χειριστήρια, τις καλωδιώσεις, ακόμα και τμήματα του ταμπλό. Και όλα αυτά για ένα εξάρτημα που στη μαύρη αγορά μπορεί να μεταπωληθεί αρκετά ακριβά.

Γιατί κλέβουν αερόσακους;

Οι αερόσακοι έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ακριβά εξαρτήματα ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Το κόστος αντικατάστασης σε πολλά μοντέλα μπορεί να φτάσει χιλιάδες ευρώ, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για μεταχειρισμένα ή παράνομα ανταλλακτικά. Οι συμμορίες φαίνεται πως γνωρίζουν ακριβώς ποια μοντέλα έχουν μεγαλύτερη αξία και λειτουργούν με απίστευτη ταχύτητα. Στις ΗΠΑ μάλιστα, ορισμένοι οδηγοί αναφέρουν πως οι δράστες χρειάζονται λιγότερο από δύο λεπτά για να ολοκληρώσουν την κλοπή.

Το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, ενώ το πρόβλημα φυσικά δεν αφορά μόνο τη ζημιά ή το οικονομικό κόστος. Ένα αυτοκίνητο χωρίς αερόσακο ουσιαστικά δεν είναι ασφαλές για χρήση μέχρι να επισκευαστεί πλήρως.

Οι κλοπές ανταλλακτικών γίνονται όλο και πιο συχνές

Τα τελευταία χρόνια οι κλοπές ανταλλακτικών έχουν αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως. Από καταλύτες και ζάντες μέχρι προβολείς LED και τώρα αερόσακους, οι οργανωμένες συμμορίες στοχεύουν ολοένα και πιο ακριβά εξαρτήματα που μπορούν εύκολα να μεταπωληθούν.