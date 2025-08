Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι λίγες οι φορές που ιδιοκτήτες Tesla, έχουν κατηγορήσει το σύστημα αυτόνομης οδήγησης για λάθη. Εξίσου αρκετές όμως είναι και οι φορές που τελικά η εταιρία (και το λογισμικό της) αποδείχθηκαν αθώες.

Αυτή τη φορά όμως ένας δικαστής των Η.Π.Α. έγραψε ιστορία. Έκρινε ότι η Tesla ήταν εν μέρει υπεύθυνη για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που συνέβη με το Autopilot ενεργοποιημένο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αγωγή στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, ο George McGee οδηγούσε ένα Tesla Model S του 2019 εξοπλισμένο με σύστημα αυτόνομης οδήγησης, Autopilot. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κινητό τηλέφωνο του McGee έπεσε και ο ίδιος έσκυψε να το πάρει, πιστεύοντας ότι το αυτοκίνητο θα φρενάρει αν συναντούσε κάποιο εμπόδιο.

Αντ’ αυτού, το όχημα φέρεται να επιτάχυνε σε ταχύτητες άνω των 97χλμ./ώρα και χτύπησε ένα σταθμευμένο Chevrolet Tahoe. Στη συνέχεια, το SUV χτύπησε και σκότωσε την Benavides Leon, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και τον σύντροφο της, Dillon Angulo (και οι δύο ήταν πεζοί) .

Tesla hit with $243 million verdict over deadly Autopilot crash.

Jury finds Tesla 33% liable for 2019 Florida crash that killed 22-year-old Naibel Benavides Leon.

Autopilot failed to prevent impact while driver searched for phone.

$200M in punitive damages + $42.6M… pic.twitter.com/2wRgxl8b4e

— Clash Report (@clashreport) August 2, 2025