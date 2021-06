Δέντρα καταπλάκωσαν Lamborghini!

To Stubenberg am See είναι ένας δήμος στην περιοχή Hartberg-Fürstenfeld, στη Στυρία της Αυστρίας. Καλύπτεται από ένα υπέροχο δάσος και, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χιλιάδες οδηγοί επισκέπτονται την περιοχή για να απολαύσουν τις ονειρικές διαδρομές.

Ωστόσο πριν λίγες μέρες συνέβη ένα απίστευτο ατύχημα. Ο οδηγός μιας εξωτικής Lamborghini Gallardo Superleggera που κινούνταν στον ορεινό δρόμο άκουσε έναν παράξενο ήχο. Ήταν τα δέντρα που έσπαγαν.

Δεν διένυσε λίγα μέτρα και είδε τους κορμούς να κατρακυλούν από το βουνό και να πέφτουν πάνω στο υπέροχο supercar. Ευτυχώς, τα δέντρα προσγειώθηκαν στο καπό και όχι στην οροφή, με τη ζημιά να περιορίζεται στο εμπρός τμήμα του αμαξώματος.

Οδηγός και συνοδηγός βγήκαν από το όχημα έντρομοι, αλλά χωρίς να έχουν πάθει το παραμικρό.

