Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και περίπου μία τριετία, στην Αμερική υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αυτόνομων ταξί. Τα καλείς, έρχονται χωρίς κανέναν στη θέση του οδηγού, σε πηγαίνουν στην τοποθεσία που θέλεις και όλα αυτά μέσω εφαρμογής στο κινητό. Η πιο γνωστή εταιρεία τέτοιων υπηρεσιών είναι η Waymo η οποία χρησιμοποιεί Jaguar I-Pace μοντέλα και συνεχώς όλο και περισσότεροι την χρησιμοποιούν.

Τι γίνεται όμως όταν η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα;

Αστυνομικοί στην Καλιφόρνια είδαν με τα μάτια τους ένα αυτοκινούμενο ταξί της Waymo να κάνει παράνομη αναστροφή. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αλλά μόλις πλησίασαν, έμειναν άναυδοι καθώς στη θέση του οδηγού δεν ήταν κανείς να … αναλάβει την ευθύνη.

Η νομοθεσία της Καλιφόρνια δεν επιτρέπει επί του παρόντος την έκδοση παραβάσεων κυκλοφορίας σε αυτόνομα οχήματα, επομένως οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να γράψουν κλήση. Ωστόσο, μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με την ομάδα επιχειρήσεων της Waymo για να αναφέρουν το σφάλμα.



Προς το παρόν, η Waymo γλίτωσε χωρίς πρόστιμο, αλλά η στάση αναδεικνύει ένα πρόβλημα που έχουμε ξαναδεί. Καθώς τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα στους δημόσιους δρόμους, οι Αρχές επιβολής του Νόμου χρειάζονται έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουν, όταν συμβαίνουν παραβάσεις.

Σύμφωνα με την San Francisco Chronicle, η πόλη του Σαν Φρανσίσκο έχει ήδη δει οχήματα Waymo να συσσωρεύουν πρόστιμα άνω των 65.000 δολαρίων. Σε αυτό το σημείο, οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές διερευνούν αναφορές όπως αυτές με αυτόνομα αυτοκίνητα που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.