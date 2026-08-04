Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εντοπίσει η αστυνομία τους παραβάτες της κυκλοφορίας. Στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όμως, αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι εντελώς διαφορετικό, και μάλλον πέτυχε.

Αστυνομικός της πόλης φόρεσε ειδική στολή παραλλαγής που τον έκανε να μοιάζει με… θάμνο και στάθηκε στην άκρη του δρόμου παρακολουθώντας την κίνηση. Στόχος του ήταν να εντοπίσει οδηγούς που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο ή είχαν την προσοχή τους στραμμένη οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον δρόμο.

Η πρωτότυπη επιχείρηση φαίνεται πως είχε άμεσα αποτελέσματα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, μέσα σε μόλις έξι ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 70 παραβάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Το σχετικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς δείχνει τον αστυνομικό να παρακολουθεί τους διερχόμενους οδηγούς σχεδόν αόρατος δίπλα σε κανονικό δέντρο.