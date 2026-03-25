Το περιστατικό σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν οδηγός ενός pick-up μπήκε κανονικά σε αυτόματο car wash, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι στην καρότσα του υπήρχε κάτι που δεν έπρεπε να είναι εκεί: ένα μεγάλο καρούλι από συρματόσχοινο υψηλής αντοχής.

Και κάπου εκεί ξεκινά το χάος

Καθώς το όχημα προχωρούσε μέσα στο πλυντήριο, οι περιστρεφόμενες βούρτσες ήρθαν σε επαφή με το σύρμα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το καλώδιο μπλέχτηκε στους μηχανισμούς και άρχισε να ξετυλίγεται με δύναμη. Γρήγορα το σύρμα τυλίχτηκε γύρω από τα περιστρεφόμενα μέρη και άρχισε να χτυπά ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ζημιές τόσο στον εξοπλισμό του πλυντηρίου όσο και σε άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν ακριβώς πίσω, ένα sedan που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Ο οδηγός παραδέχτηκε ότι απλά… ξέχασε το φορτίο στην καρότσα. Είχε αγοράσει το σύρμα για αγροτικές εργασίες και αποφάσισε να περάσει «στα γρήγορα» από το πλυντήριο, χωρίς να το αφαιρέσει. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι, όπως δήλωσε, πριν μπει στο πλυντήριο το όχημα είχε ελεγχθεί από το προσωπικό, χωρίς όμως να εντοπιστεί το επικίνδυνο φορτίο.

Ποιος φταίει τελικά;

Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημος απολογισμός, εκτιμάται ότι οι ζημιές είναι σημαντικές. Το πλυντήριο υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ το αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω πιθανότατα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο αμάξωμα και τη βαφή, από τα μεταλλικά «χτυπήματα» των βουρτσών.

Και κάπως έτσι ένα πλύσιμο των 15 ευρώ μπορεί να κατέληξε σε ζημιά… δεκάδων χιλιάδων ευρώ.