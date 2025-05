Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Για δεκαετίες, οι μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτων, αποτελούσαν ορόσημα για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους δημοσιογράφους και οποιονδήποτε petrolhead. Αλλά τα τελευταία χρόνια, η προσέλευση έχει μειωθεί, οι εκθέσεις κλείνουν και ο κόσμος φαίνεται να ενδιαφέρεται λιγότερο ( η μεγάλη αλλαγή ήρθε την περίοδο του Covid).

Βέβαια, σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι χιλιάδες κόσμου παρευρίσκονται σε μια έκθεση αυτοκινήτου κάπου στον πλανήτη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το όλο θέμα είναι 100% ψεύτικο.

Για την ακρίβεια, ξεκινάει μάλιστα με μια πολύ ξεκάθαρη νύξη ότι δεν είναι αληθινό. «Καλώς ήρθατε σε μια ανύπαρκτη έκθεση αυτοκινήτων», λέει ένα άτομο που παρουσιάζεται ως οικοδεσπότης. «Ας δούμε μερικές απόψεις». Από αυτό το σημείο και μετά, έχουμε πάνω από ένα λεπτό συνεντεύξεις με «ανθρώπους» που μιλούν για την έκθεση αυτή και τα αυτοκίνητα.

Κάποιοι εκφράζουν χαρά, άλλοι ανησυχίες και άλλοι ευτυχία για τη δυνατότητά τους να παρευρεθούν. Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό, ωστόσο. Οι φωνές είναι τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι είναι τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα αντικείμενα του φόντου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ο δημιουργός László Gaál δημοσίευσε το βίντεο στο X.

Before you ask: yes, everything is AI here. The video and sound both coming from a single text prompt using #Veo3 by @GoogleDeepMind .Whoever is cooking the model, let him cook! Congrats @Totemko and the team for the Google I/O live stream and the new Veo site! pic.twitter.com/sxZuvFU49s

— László Gaál (@laszlogaal_) May 21, 2025