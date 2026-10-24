Αν νομίζετε ότι ένας τροχοσφιγκτήρας αρκεί για να κρατήσει ένα αυτοκίνητο ακινητοποιημένο, μάλλον δεν έχετε υπολογίσει τις δυνατότητες της σύγχρονης κινεζικής τεχνολογίας. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα έχει προκαλέσει εντύπωση, καθώς δείχνει ένα SUV της BYD να σηκώνει στον αέρα τον τροχό που έχει κλειδωθεί και να απομακρύνεται, κινούμενο με τους άλλους τρεις τροχούς.

Πρωταγωνιστής είναι το Fangchengbao Bao 8, ένα μεγάλο SUV με εκτός δρόμου προσανατολισμό, το οποίο διαθέτει ένα ιδιαίτερο σύστημα ανάρτησης. Στο βίντεο, το σκούρο πράσινο όχημα φαίνεται να βγαίνει από θέση στάθμευσης στην πόλη Lianyungang της Κίνας. Ο εμπρός αριστερός τροχός βρίσκεται αρκετά εκατοστά πάνω από το οδόστρωμα, ενώ ο τροχοσφιγκτήρας παραμένει προσαρμοσμένος πάνω του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο τροχός δεν ακουμπά στο έδαφος και το SUV καταφέρνει να κινηθεί χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσει τη μεταλλική διάταξη. Τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς θυμίζει περισσότερο σκηνή από ταινία παρά περιστατικό σε δημόσιο δρόμο. Δεν είναι, πάντως, γνωστό τι ακριβώς προηγήθηκε, γιατί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί με τροχοσφιγκτήρα ή αν υπήρξαν συνέπειες για τον οδηγό. Το βίντεο από μόνο του δεν αρκεί για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Η ανάρτηση που σηκώνει έναν ολόκληρο τροχό

Το μυστικό βρίσκεται στο DiSus-P Ultra, το προηγμένο υδραυλικό σύστημα ελέγχου της ανάρτησης της BYD. Σε αντίθεση με μια συμβατική ανάρτηση, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο κάθε τροχού, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να σηκώσει έναν από αυτούς από το έδαφος.

Η λειτουργία αυτή δεν εξελίχθηκε για να παρακάμπτει τις κλειδαριές στάθμευσης. Έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, ώστε να διευκολύνει την αλλαγή τροχού χωρίς τη χρήση συμβατικού γρύλου, αλλά και να βοηθά το όχημα να ξεπερνά δύσκολα εμπόδια σε εκτός δρόμου διαδρομές. Φανταστείτε, για παράδειγμα, ένα SUV που έχει βρεθεί με έναν τροχό σε βαθιά αυλάκωση ή μπροστά σε έναν μεγάλο βράχο. Η δυνατότητα ανεξάρτητης ανύψωσης του τροχού μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή του αμαξώματος και στη διέλευση από δύσκολα σημεία.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για το σύστημα, η ανάρτηση μπορεί να ανυψώσει έναν τροχό έως και 300 χιλιοστά, ενώ η δυνατότητα κίνησης με τρεις τροχούς προορίζεται για χαμηλές ταχύτητες, με αναφερόμενο όριο τα 15 χλμ./ώρα.