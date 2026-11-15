Αν συναντούσατε στον δρόμο ένα βαν καλυμμένο από χιλιάδες φωτογραφικές μηχανές, πιθανότατα θα σταματούσατε για να το παρατηρήσετε. Ίσως να βγάζατε και το κινητό σας για να το φωτογραφίσετε. Αυτό ακριβώς ήθελε να πετύχει ο Αμερικανός καλλιτέχνης, φωτογράφος και κινηματογραφιστής Harrod Blank, δημιουργώντας ένα από τα πιο παράξενα και αναγνωρίσιμα Art Cars που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, το περίφημο Camera Van.

Η ιδέα γεννήθηκε το 1993, έπειτα από ένα όνειρο. Ο Blank φαντάστηκε ένα αυτοκίνητο καλυμμένο με εκατοντάδες φωτογραφικές μηχανές, το οποίο θα κυκλοφορούσε στους δρόμους καταγράφοντας τις αντιδράσεις των ανθρώπων που το αντίκριζαν. Όταν ξύπνησε, αποφάσισε να μεταφέρει την εικόνα από τη φαντασία στην πραγματικότητα.

Ως βάση επέλεξε ένα Dodge Van του 1972, το οποίο μετατράπηκε σταδιακά σε μια εντυπωσιακή κατασκευή με περίπου 2.750 φωτογραφικές μηχανές. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική από όσο αρχικά υπολόγιζε. Αντί για έξι μήνες και μερικές χιλιάδες δολάρια, χρειάστηκαν περίπου δύο ολόκληρα χρόνια και περισσότερα από 20.000 δολάρια.

Χιλιάδες κάμερες, αλλά μόνο λίγες τραβούσαν φωτογραφίες

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλες οι φωτογραφικές μηχανές που καλύπτουν το αμάξωμα δεν λειτουργούν. Πρόκειται για ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από παλιές Leica, Polaroid, Kodak, Brownie, Instamatic και άλλες ιστορικές φωτογραφικές συσκευές, πολλές από τις οποίες προήλθαν από δωρεές ή αγοράστηκαν σε καταστήματα μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Μόνο ελάχιστες από αυτές χρησιμοποιούνταν για την πραγματική καταγραφή εικόνων. Ο Blank είχε τοποθετήσει λειτουργικές Canon, τις οποίες μπορούσε να ενεργοποιεί από ένα κουμπί στο τιμόνι, όταν έβλεπε κάποια αντίδραση που ήθελε να απαθανατίσει. Παράλληλα, μια κρυφή βιντεοκάμερα μετέφερε την εικόνα σε οθόνη στο εσωτερικό του οχήματος, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί τι συνέβαινε γύρω του.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αρχείο με περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες, αλλά και αρκετό βιντεοσκοπημένο υλικό από τις περιπλανήσεις του Camera Van.

Ένα έργο τέχνης μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια

Η εξωτερική εμφάνιση δεν ήταν μια τυχαία συσσώρευση παλιών φωτογραφικών μηχανών. Κάθε πλευρά είχε τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα. Στην πλευρά του οδηγού, o Blank δημιούργησε ένα τεράστιο ομοίωμα φωτογραφικής Kodak Instamatic, χρησιμοποιώντας δεκάδες πραγματικές συσκευές. Στην οροφή, οι κάμερες σχηματίζουν τη λέξη «SMILE», ενώ στο πίσω μέρος υπήρχαν εικόνες παιδιών που χαιρετούσαν τους περαστικούς. Το 2009, οι αρχικές εικόνες αντικαταστάθηκαν από οθόνες που προβάλλουν φωτογραφίες τραβηγμένες από το ίδιο το βαν.

Ακόμη και το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με περισσότερα από 200 λειτουργικά φωτόμετρα να καλύπτουν το ταμπλό. Η φροντίδα του, βέβαια, δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο δημιουργός είχε αναφέρει ότι για έναν σχολαστικό καθαρισμό χρειάζονταν περίπου έξι ώρες, ενώ απέφευγε τη βροχή και προτιμούσε να το οδηγεί μετά τη δύση του ηλίου, ώστε να προστατεύει τους φακούς από την έκθεση στον ήλιο.

Το Camera Van παρουσιάστηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1995, όταν ο Blank ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι από την Καλιφόρνια μέχρι τη Νέα Υόρκη. Στα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε επίσης στον Καναδά, στη Γερμανία και στη Βρετανία, συγκεντρώνοντας παντού τα βλέμματα.

Σήμερα, το ιδιαίτερο δημιούργημα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της κουλτούρας των Art Cars και φιλοξενείται στο Art Car World Museum στην Αριζόνα.