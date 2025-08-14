Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι στη Νέα Υόρκη, όπου ισχύουν εναλλασσόμενες ώρες στάθμευσης, με στόχο τον καθαρισμό των δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχεις παρκάρει και φτάσει η ώρα να περάσει η υπηρεσία του Δήμου (προκαθορισμένη και σε σήμανση με πινακίδες) και δεν έχεις μετακινήσει το αμάξι σου, κινδυνεύεις με πρόστιμο 65 δολαρίων ή ακόμα και με ρυμούλκηση.

Η Σάρλετ λέει ότι η ιδέα της ήρθε όταν καθόταν παρακολουθώντας το χάος των κατοίκων να τρέχουν την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια να εμπλέκονται σε λεκτικούς, ακόμη και σωματικούς καβγάδες για θέσεις στάθμευσης.

Αν και δεν λέει ακριβώς πόσα βγάζει, η Charlet δήλωσε στην New York Post ότι η παράλληλη δουλειά πληρώνει το μισό ενοίκιο του διαμερίσματός της στο Μανχάταν. Τα διαμερίσματα στο Μανχάταν έχουν μέσο ενοίκιο περίπου 4.000 δολάρια το μήνα, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι βγάζει τουλάχιστον 2.000 δολάρια, κάνοντας car sitting.

Τον Ιούνιο, η Charlet δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok διαφημίζοντας την υπηρεσία της, λέγοντας: «Χρειάζεστε μετακίνηση του αυτοκινήτου σας; Υπηρεσίες Car Sitter». Συμπεριέλαβε τα επαγγελματικά της στοιχεία επικοινωνίας και το αποτέλεσμα ήταν πάνω από 500 ανταποκρίσεις.



Ουσιαστικά οι άνθρωποι προτιμούν να δώσουν σε έναν κάτοικο της περιοχής έως και 50 δολάρια παρά να δώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση 65 δολάρια. «Πολλοί άνθρωποι στην πόλη απλώς θα πάρουν το πρόστιμο και δεν θα μετακινήσουν το αυτοκίνητό τους επειδή δεν έχουν χρόνο», λέει η Charlet.

«Πριν μπω στο αυτοκίνητο, στέλνω στον ιδιοκτήτη ένα βίντεο για να καταγράψω τυχόν προϋπάρχουσες ζημιές. Στέλνω το βίντεο στον πελάτη μέσω email, κάθομαι στο αυτοκίνητο για μιάμιση ώρα – δεν μετακινώ το αυτοκίνητο μέχρι να έρθει ο οδοκαθαριστής – μετά επιστρέφω τα κλειδιά. Και αυτό είναι όλο. Κάνω babysitting στο αυτοκίνητο.»