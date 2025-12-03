Ιδιοκτήτες Porsche στη Μόσχα, το Κρασνοντάρ και άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, άρχισαν να αναφέρουν πως τα οχήματα τους… νέκρωσαν απολύτως ξαφνικά και αναίτια. Εκατοντάδες είναι ήδη τα μοντέλα που έχουν ακινητοποιηθεί και όλοι ψάχνουν μάταια την αιτία, με την εταιρία ακόμα να μην έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Η Rolf, ο μεγαλύτερος όμιλος αντιπροσωπειών οχημάτων της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα αιτήματα για σέρβις αυξήθηκαν κατακόρυφα την Παρασκευή, καθώς φαίνεται πως έχουν μπλοκάρει οι ενσωματωμένες μονάδες συναγερμού τους, οι οποίες συνδέονται με δορυφόρο. Το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει όλα τα μοντέλα Porsche (ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα), τα οποία “νέκρωσαν” ξαφνικά και δεν παίρνουν ξανά μπροστά. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της Rolf στον RBC, πρόκειται για δολιοφθορά.

«Είναι πιθανό αυτό να έγινε σκόπιμα», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος, αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Porsches are no longer running in Russia.😂😂😂 Many exclusive German cars across Russia have become “pumpkins.” The standard alarm system disables the engines of the Cayenne, Macan, and Panamera models. Porsche owners are complaining en masse on social media. The cars are… pic.twitter.com/o6IOzofVU6 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 2, 2025



Ο ρωσικός βραχίονας της Porsche αρνήθηκε να σχολιάσει, και τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν έχουν εκδώσει δήλωση σχετικά με την κατάσταση. Άλλοι ιδιοκτήτες λένε ότι τα αυτοκίνητά τους έσβησαν λίγο μετά την εκκίνηση. Κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να βγάλουν τις υποδοχές του συστήματος συναγερμού σε μια προσπάθεια να τον απενεργοποιήσουν εντελώς. Κάποιοι αναφέρουν επιτυχία στο να βάλουν το αυτοκίνητό τους σε λειτουργία αφού αφαίρεσαν την μπαταρία για τουλάχιστον δέκα ώρες.

Η Porsche σταμάτησε τις νέες παραδόσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά τα αυτοκίνητα της μάρκας συνεχίζουν να κυκλοφορούν ευρέως μεταξύ πλούσιων αγοραστών.

Τώρα, όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες συνωστίζονται σε κέντρα εξυπηρέτησης και γραφεία ρυμούλκησης, πεπεισμένοι ότι τα οχήματά τους έχουν πέσει θύματα hacking μέσω δορυφόρου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την επιδιόρθωση και ο αριθμός των ακινητοποιημένων Porsche συνεχίζει να αυξάνεται σε όλη τη χώρα.