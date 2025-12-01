Άλλες φορές συμβαίνει ένα τροχαίο με δύο οχήματα και οι τραυματισμένοι μπορεί να είναι δεκάδες και άλλες φορές μπορεί να υπάρχει μία τεράστια καραμπόλα και τελικά κανείς να μην πάθει γρατζουνιά. Η δεύτερη ακριβώς περίπτωση συνέβη κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού 70 στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. όπου και οι 12 ελαφρά τραυματίες δεν χρειάστηκε να δεχθούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Με χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέφουν σπίτι τους από τις διακοπές, μία ξαφνική χιονοθύελλα ήταν η αιτία ώστε συνολικά 45 οχήματα να εμπλακούν σε μία από τις μεγαλύτερες καραμπόλες στην ιστορία.


Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους οδηγούς για επικείμενη απότομη χιονόπτωση και αυτό τελικά έγινε. Μέσα σε λίγα λεπτά “έστρωσε” χιόνι 7 εκατ. με τους ανέμους παράλληλα να φτάνουν τα 60χλμ./ώρα. Η ορατότητα σχεδόν μηδένισε, η πρόσφυση χάθηκε και τελικά 45 οχήματα (ανάμεσα τους Ι.Χ. φορτηγά και νταλίκες) τράκαραν μεταξύ τους. Μάλιστα, πολλά από τα αυτοκίνητα γλίστρησαν στην ανατολική πλευρά προς τον διάμεσο δρόμο, στο γρασίδι, ακόμη και προς τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα.

Η αστυνομία της πολιτείας της Ιντιάνα ανακοίνωσε ότι η καραμπόλα προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ώρες, κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα του έτους για ταξίδια. Συνολικά 82 εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου και τα 46 εκατομμύρια από αυτούς, είχαν λάβει προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα με χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες.

Η αστυνομία παρότρυνε τους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά εάν τελικά αποφασίσουν να ταξιδέψουν, να έχουν πάντα τα φώτα των Ι.Χ. τους ανοικτά, να κρατούν τριπλές αποστάσεις ασφαλείας, να έχουν τα κατάλληλα λάστιχα και φυσικά ένα πορτπαγκάζ με όλα τα απαραίτητα αγαθά για ώρα ανάγκης.

