Άλλες φορές συμβαίνει ένα τροχαίο με δύο οχήματα και οι τραυματισμένοι μπορεί να είναι δεκάδες και άλλες φορές μπορεί να υπάρχει μία τεράστια καραμπόλα και τελικά κανείς να μην πάθει γρατζουνιά. Η δεύτερη ακριβώς περίπτωση συνέβη κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού 70 στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. όπου και οι 12 ελαφρά τραυματίες δεν χρειάστηκε να δεχθούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Με χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέφουν σπίτι τους από τις διακοπές, μία ξαφνική χιονοθύελλα ήταν η αιτία ώστε συνολικά 45 οχήματα να εμπλακούν σε μία από τις μεγαλύτερες καραμπόλες στην ιστορία.

Tow companies in West Central Indiana are going to be busy today. Some pictures sent to me courtesy of Riley FD from the massive pileup on WB I70 in Vigo County. Here is what I have learned:

-Over 100 cars (heard 160) “involved”.

-45 cars with some notable degree of damage.… pic.twitter.com/WWaw60LdsY — Ben Verbanic (@BenVerbanicTV) November 29, 2025



Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους οδηγούς για επικείμενη απότομη χιονόπτωση και αυτό τελικά έγινε. Μέσα σε λίγα λεπτά “έστρωσε” χιόνι 7 εκατ. με τους ανέμους παράλληλα να φτάνουν τα 60χλμ./ώρα. Η ορατότητα σχεδόν μηδένισε, η πρόσφυση χάθηκε και τελικά 45 οχήματα (ανάμεσα τους Ι.Χ. φορτηγά και νταλίκες) τράκαραν μεταξύ τους. Μάλιστα, πολλά από τα αυτοκίνητα γλίστρησαν στην ανατολική πλευρά προς τον διάμεσο δρόμο, στο γρασίδι, ακόμη και προς τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα.

Η αστυνομία της πολιτείας της Ιντιάνα ανακοίνωσε ότι η καραμπόλα προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ώρες, κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα του έτους για ταξίδια. Συνολικά 82 εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου και τα 46 εκατομμύρια από αυτούς, είχαν λάβει προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα με χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες.

❗️❗️❗️ TRAFFIC ALERT: Several slide offs and crashes have I-70 westbound closed between the 13 and 15-mile markers, near Terre Haute. Please slow down, extra caution, and drive according to the conditions as the snow continues to fall. pic.twitter.com/dkL0n7eKFV — INDOT West Central (@INDOT_WCentral) November 29, 2025

Η αστυνομία παρότρυνε τους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά εάν τελικά αποφασίσουν να ταξιδέψουν, να έχουν πάντα τα φώτα των Ι.Χ. τους ανοικτά, να κρατούν τριπλές αποστάσεις ασφαλείας, να έχουν τα κατάλληλα λάστιχα και φυσικά ένα πορτπαγκάζ με όλα τα απαραίτητα αγαθά για ώρα ανάγκης.