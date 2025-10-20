Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένας άνδρας στη Βραζιλία αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα και σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να βγάλει μερικά γρήγορα χρήματα (έτσι τουλάχιστον νόμιζε). Ο ίδιος πήγε στην αστυνομία κλαίγοντας και με μικρά εγκαύματα στα χέρια, ζητώντας βοήθεια, καθώς όπως φώναζε, τον έκλεψαν και τον παράτησαν στην φλεγόμενη 911 του να πεθάνει.

Ο ίδιος τα είχε υπολογίσει όλα και ετοιμαζόταν για το τέλειο έγκλημα, αφού είχε πάει την Porsche 911 Carrera GTS σε έναν αγροτικό δρόμο σε επαρχία της Βραζιλίας για να την κάψει, να… εξαφανίσει τα ίχνη της απάτης του και φυσικά να στηρίξει το αφήγημα του.

Αλλά υπήρχε ένα εμπόδιο στο σχέδιό του, με τη μορφή μιας ενοχλητικής κάμερας, η οποία κατέγραψε όλο το φιάσκο, παρέχοντας υλικό στην αστυνομία.

Το υλικό αυτό δείχνει τον άντρα να πετάει τον αναπτήρα στο αυτοκίνητο, προκαλώντας φλόγα που λίγο έλειψε να τυλίξει και τον ίδιο εκτός από το αυτοκίνητο (από αυτό το συμβάν απέκτησε και τα ιδιαίτερα πειστικά εγκαύματα που έδειξε στους αστυνομικούς). Δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα δείχνει τη φωτιά να εξαπλώνεται μέσα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και τον ίδιο να απομακρύνεται αδιάφορα ενώ η 911 Carrera GTS καίγεται ολοσχερώς. Δεδομένου του πόσο γρήγορα ξέσπασε και απλώθηκε η φωτιά, ο άνδρας πιθανότατα χρησιμοποίησε βενζίνη για να κάψει το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας υπέβαλε καταγγελία ότι δύο ένοπλοι άνδρες σε ένα φορτηγάκι του έκλεισαν το δρόμο και στη συνέχεια τον απήγαγαν με την Porsche. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι απαγωγείς τον άφησαν στο αυτοκίνητο ενώ αυτό φλεγόταν. Υπολόγιζε όμως χωρίς τον Μεγάλο Αδελφό.