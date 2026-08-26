Υπάρχουν τροχαία που προκαλούν σοκ και υπάρχουν και εκείνα που, βλέποντας το βίντεο, αναρωτιέσαι πώς γίνεται να μην υπήρξε νεκρός. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Manhattan, όταν μια Chevrolet Corvette συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με μία Mercedes, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα απίστευτο ντόμινο καταστροφής.

Και το πιο σοκαριστικό σημείο του βίντεο δεν είναι καν η σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων. Είναι ο πεζός που βρίσκεται στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή και εκτοξεύεται στον αέρα μετά την πρόσκρουση της Corvette.

Η Corvette χτυπά τη Mercedes και όλα γίνονται… χάος

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που τα δύο αυτοκίνητα συναντώνται στη διασταύρωση. Η Corvette πέφτει πάνω στη Mercedes και η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή, ώστε το SUV εκτοξεύεται προς τα πίσω και καταλήγει να χτυπά σταθμευμένα οχήματα. Την ίδια στιγμή, η Corvette περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και κινείται προς το πεζοδρόμιο.

Εκεί βρίσκεται ένας 34χρονος πεζός

Το αυτοκίνητο τον χτυπά και τον πετά στον αέρα, πριν συνεχίσει την ανεξέλεγκτη πορεία του και καταλήξει πάνω σε κτίριο. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα.

Η Mercedes, από την άλλη, συνέχισε την πορεία της μετά τη σύγκρουση και χτύπησε σταθμευμένα οχήματα, ενώ το SUV κατέληξε αναποδογυρισμένο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός της Mercedes εγκατέλειψε το σημείο πεζός και αναζητείται από την αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι στο νοσοκομείο

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι. O 27χρονος οδηγός της Corvette, ο συνεπιβάτης του και ο 34χρονος πεζός. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση.

Ο οδηγός της Corvette, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είναι ο 27χρονος Eric Torres, συνελήφθη στο νοσοκομείο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές ότι η Corvette και η Mercedes μπορεί να συμμετείχαν σε παράνομη κόντρα, όμως αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.