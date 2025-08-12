Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένας Αμερικανός ράπερ ονόματι Big Huey ισχυρίστηκε ότι η Tesla απενεργοποίησε εξ αποστάσεως το Cybertruck του, αφού κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που πήρε το όνομά του από το αμφιλεγόμενο ηλεκτρικό pickup. Ωστόσο, όλη η ιστορία αποδείχθηκε… σκηνοθετημένη, πιθανώς με στόχο την προσέλκυση χρηστών στην προσωπική σελίδα του καλλιτέχνη.

Τα πράγματα ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο όταν ο Big Huey δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ισχυριζόμενος ότι η Tesla είχε απενεργοποιήσει εξ αποστάσεως το Cybertruck του, αφήνοντάς τον ακινητοποιημένο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου. Ο ράπερ δείχνει την οθόνη του ηλεκτρικού οχήματος να εμφανίζει μια κόκκινη και άσπρη προειδοποίηση, που γράφει «Tesla Cybertruck απενεργοποιημένο». Αναφέρει επίσης «Εντοπίστηκε κρίσιμο πρόβλημα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Detroit (@bighuey313)

Σύμφωνα με τον ράπερ, το όχημα “νέκρωσε”. Η ανάρτηση έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 112.000 likes. Ένα σχόλιο που έγραφε «Χάσατε τις πληρωμές σας αδερφέ», έχει λάβει πάνω από 51.000 likes.

Λίγο μετά την ανάρτηση αυτού του βίντεο, ο Big Huey κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο που, όπως λέει, δείχνει μια επιστολή που του έστειλε η Tesla. Στην επιστολή αυτή, η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να διαφωνεί με τον ράπερ που χρησιμοποιεί το όνομα Cybertruck στο τραγούδι του, καθώς και με εικόνες που σχετίζονται με το pickup. Η επιστολή τελειώνει με την υπογραφή της Dinna Eskin. Ωστόσο, τόσο αυτή η επιστολή, όσο και το αρχικό βίντεο είναι ψεύτικα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Detroit (@bighuey313)



Η Tesla επιβεβαίωσε μέσω X και Instagram ότι το βίντεο με το Cybertruck να είναι ακινητοποιημένο στον αυτοκινητόδρομο ήταν ψεύτικο, επιβεβαιώνοντας ότι «ΔΕΝ απενεργοποιεί οχήματα εξ αποστάσεως». Επιπλέον, η φερόμενη επιστολή χρησιμοποιούσε τον παλιό τίτλο της Eskin ως Ανώτερης Διευθύντριας και Αναπληρώτριας Γενικής Νομικής Σύμβουλου της Tesla, ενώ τώρα είναι Αντιπρόεδρος Νομικών Θεμάτων στην Tesla.

Επιπλέον, ένας χρήστης του Reddit κατάφερε να αναπαράγει την κόκκινη και άσπρη οθόνη που εμφανίζεται στο Tesla του Big Huey συνδέοντας έναν φορητό υπολογιστή και πληκτρολογώντας ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Είμαστε σχεδόν σίγουροι πως η Tesla θα ακολουθήσει τη νομική οδό.