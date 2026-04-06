Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο στην Ταϊλάνδη, όταν μία μπετονιέρα βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε από γέφυρα, με το βίντεο του περιστατικού να προκαλεί σοκ.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο ανατολικά της Μπανγκόκ, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να στρίψει σε καμπή της γέφυρας, αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη γραμμή του δρόμου. Το αποτέλεσμα ήταν να διαλύσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να βρεθεί στο κενό.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το φορτηγό «φεύγει» από την πορεία του, σπάει το στηθαίο και πέφτει από μεγάλο ύψος, αναποδογυρίζοντας πριν χτυπήσει με δύναμη στο οδόστρωμα και σηκώσει σύννεφο σκόνης. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 61χρονος οδηγός επέζησε, αν και τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την πτώση δεν έλειψαν και οι παράπλευρες ζημιές, καθώς συντρίμμια του φορτηγού χτύπησαν δύο διερχόμενα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές φθορές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστούν οι οδηγοί τους.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα βαριά οχήματα όταν χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας και σε σημεία με έντονες στροφές.