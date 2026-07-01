Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2025, όμως το βίντεο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που αφορά μια μεγάλη υπόθεση κλοπών πολυτελών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης της BMW εντόπισε το κλεμμένο αυτοκίνητό του μέσω του ενσωματωμένου συστήματος GPS και ενημέρωσε τις Αρχές. Αστυνομικοί εντόπισαν τη λευκή M4 Convertible στην περιοχή Longwood της Φλόριντα, τη στιγμή που δύο άνδρες προσπαθούσαν να αφαιρέσουν αντικείμενα από το εσωτερικό της. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας, οι δύο ύποπτοι ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν ούτε το άνοιγμα της υφασμάτινης οροφής, η οποία είχε μείνει στη μέση της διαδικασίας.

Έτρεχε με περισσότερα από 210 χλμ./ώρα

Αντί να ακολουθήσουν από κοντά το όχημα, οι αστυνομικοί επέλεξαν να παρακολουθούν την πορεία του από αέρος, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο της αστυνομίας. Οι εικόνες δείχνουν την BMW να αλλάζει συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας, να κινείται πάνω στη διαχωριστική νησίδα και να αναπτύσσει ταχύτητα που άγγιξε τα 130 mph, δηλαδή περίπου 210 χλμ./ώρα.

Η σύγκρουση που διέλυσε την M4

Λίγα λεπτά αργότερα, ο οδηγός επιχείρησε να προσπεράσει τα προπορευόμενα οχήματα χρησιμοποιώντας το δεξί άκρο του δρόμου. Το αυτοκίνητο έχασε την πρόσφυση πάνω στο γρασίδι, άρχισε να κινείται πλαγιολισθαίνοντας και τελικά προσέκρουσε με τεράστια δύναμη στην τσιμεντένια βάση μιας πινακίδας του αυτοκινητοδρόμου. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε η BMW κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο. Κομμάτια του αυτοκινήτου εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Το σύστημα εξάτμισης βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το αμάξωμα, ενώ ένα από τα πίσω δερμάτινα καθίσματα κατέληξε στη μέση του αυτοκινητοδρόμου.

Και όμως… επέζησαν

Παρά τις εικόνες που θυμίζουν σκηνή κινηματογραφικής ταινίας, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να επιζήσουν. Ο οδηγός συνελήφθη δίπλα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ενώ ο συνοδηγός εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα κρυμμένος σε κοντινή δασική έκταση, χάρη στη θερμική κάμερα του ελικοπτέρου της αστυνομίας. Και οι δύο τραυματίστηκαν, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν αποδείχθηκαν σοβαροί.

Συνδέονται με κύκλωμα κλοπών εκατομμυρίων

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα κλοπής πολυτελών αυτοκινήτων, το οποίο φέρεται να ευθύνεται για την κλοπή 33 οχημάτων, συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.