Η Togg είναι η νέα τουρική εταιρία αυτοκινήτων, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 με τις ευχές και την μεγάλη οικονομική βοήθεια του Ερντογάν. Η εταιρία για την ώρα διαθέτει δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα στην γκάμα της, ενώ έχει ανκοινώσει πως θα έρθουν ακόμα τρία, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Όμως φαίνεται πως δεν κυλούν όλα ρόδινα για την Togg, καθώς ένα T10X μοντέλο της, καταγράφηκε στην Τουρκία να τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν παρκαρισμένο σε σταθμό φόρτισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Melikgazi της Καισάρειας, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Το αυτοκίνητο είχε παραμείνει στον χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και, τις πρώτες πρωινές ώρες, άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το όχημα.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir elektrikli araç şarj istasyonunda park halinde bulunan yerli otomobil Togg T10X’in aniden alev alarak küle döndüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/cdFUIidq6n https://t.co/k7BYpTS0zJ — Karar Haber (@KararHaber) October 6, 2026

Το αυτοκίνητο δεν φόρτιζε

Παρότι το περιστατικό συνέβη σε σταθμό φόρτισης, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που αλλάζει την εικόνα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα λειτουργικά δεδομένα, η φόρτιση του Togg είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, περίπου στις 02:30, και τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπήρχε ενεργή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον φορτιστή προς το αυτοκίνητο.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι το όχημα βρισκόταν σε σημείο φόρτισης, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τη διαδικασία φόρτισης. Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Τουρκία, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για το Togg T10X, το ηλεκτρικό SUV-καμάρι της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας Togg και ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας.