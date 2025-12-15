Να έχεις Ferrari και να μην έχεις ένα πάρκινγκ να την παροπλίσεις το χειμώνα; Αυτό έπαθε ο ιδιοκτήτης μιας Ferrari 296 GTB στη Βιέννη που δοκίμασε κάτι πρωτότυπο αλλά δεν του βγήκε. Έγινε τουλάχιστον viral.

Η αλήθεια είναι πως όσοι έχουν αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους, τα πιο fun to drive και ακριβά, συνήθως τα βάζουν σε χειμερία νάρκη. Έτσι παραμένουν κρυμμένα και ασφαλή, κάπου στεγνά και με ελεγχόμενο κλίμα μακριά από υγρασίες, χαλαζοπτώσεις, υδρολισθήσεις κτλ. μέχρι να ξαναέρθει η καλοκαιρία και οι κυριακάτικες βόλτες.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είναι ο 28χρονος Amar Dezic, ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων και βελτιώσεων στη Βιέννη. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έχει πολλά αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας, όπως μια Porsche Panamera, μια BMW M2 και ένα Range Rover Sport.

Όταν ο Dezic ρώτησε το συγκρότημα διαμερισμάτων που διαμένει, εάν θα μπορούσε να έχει ένα επιπλέον κλειστό γκαράζ για το νέο του απόκτημα, έλαβε αρνητική απάντηση. Αντί να βρει κάποιο κοντινό παρκινγκ, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον επιπλέον χώρο στο μπαλκόνι του. Προσέλαβε έναν γερανό για να έρθει και να ανεβάσει το αυτοκίνητό του στο εν λόγω μπαλκόνι και σχεδίαζε να βάλει τζάμι γύρω από το αυτοκίνητο σαν να ήταν ένα έργο τέχνης για τον χειμώνα.

Και φυσικά, το έκανε θέαμα, βιντεοσκοπώντας όλη τη διαδικασία, αν και ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει. Όταν μεταφέρεις μια Ferrari σε ένα μπαλκόνι μέρα μεσημέρι, η διακριτικότητα δεν είναι πραγματικά μέρος του σχεδίου. Μέσα σε μια εβδομάδα από την προσγείωση της Ferrari στο μπαλκόνι όμως, είχαν ενημερώσει τον Dezic ότι θα έπρεπε να την επαναφέρει στη γη λόγω ανησυχιών σχετικά με τη δομική ακαμψία του κτιρίου και την πυρασφάλεια.

Ο Amar Dezic δήλωσε στην BILD. “Ήθελα να κατασκευάσω ένα φωτιζόμενο γυάλινο κουτί για τη Ferrari μου. Ως βιτρίνα σαν σε έργο τέχνης. Η αστυνομία όμως είχε άλλη άποψη. Βέβαια σε μέρη όπως το Ντουμπάι, κάτι τέτοιο είναι απολύτως φυσιολογικό”.