Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

«Φέρτε μου ένα κάμπριο Dodge Challenger Hellcat» δήλωσε ο Shaquille O’Neal μπαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία εξωτικών αυτοκινήτων. Πριν καν προλάβουν να του εξηγήσουν οι υπάλληλοι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύνολο, ο θρύλος του μπάσκετ είχε ήδη τερματίσει τη συζήτηση και αποχωρήσει από το κατάστημα αφήνοντας μία επιταγή στο τραπέζι. Έτσι, οι υπεύθυνοι σήκωσαν τα μανίκια τους και το έκαναν πραγματικότητα.

Ξέρετε, για τον Shaquille O’Neal, το εργοστασιακό δεν είναι ποτέ αρκετό και το έχει αποδείξει αρκετές φορές. Τι κι αν η Dodge δεν κατασκεύασε ποτέ ένα μοντέρνο Challenger με ανοιχτή οροφή, όταν ο Big Shaq ζητάει κάτι, είναι διατεθειμένος να πληρώσει και σίγουρα να το κάνει viral.

Την εργασία ανέλαβε η Drop Top Customs, μια εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα που ειδικεύεται στη μετατροπή κουπέ μοντέλων σε κάμπριο. Η διαδικασία δεν είναι και η πιο εύκολη. Ενισχύουν το σασί, κόβουν την οροφή, εγκαθιστούν μια ηλεκτρική μαλακή οροφή και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διατηρήσουν τα αρχικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Effortless Motors (@effortless_motors)



Η τιμή; Κάπου μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων επιπλέον από την τιμή του οχήματος. Δηλαδή σχεδόν τίποτα μπροστά στην αμύθητη περιουσία του πρώην θρύλου του NBA. Φυσικά, μιας και θα το “πείραζε”, αποφάσισε να το τροποποιήσει και λίγο παραπάνω, πέραν της οροφής.

Έτσι, το μοντέλο εξοπλίζεται με νέο φαρδύτερο bodykit και τεράστιες 24άρες ζάντες που το κάνουν να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο. Είναι σε μαύρο χρώμα με καφέ δερμάτινο εσωτερικό. Μάλιστα το ψευδώνυμο του θρύλου του μπάσκετ “Diesel” εμφανίζεται στο πίσω μέρος των καθισμάτων.

Δείτε εδώ το βίντεο της μετατροπής από coupe σε κάμπριο.