Του Γιώργου Παλληκάρη

Πριν μερικά χρόνια (το 2018 για την ακρίβεια), η Land Rover με ένα Range Rover Sport κατάφερε με άνεση να σκαρφαλώσει και τα 999 σκαλοπάτια του ιερού μνημείου Heaven’s Gate της Κίνας. Τότε, το κατόρθωμα αυτό καταγράφηκε στην ιστορία ως ένα από τα πιο πετυχημένα διαφημιστικά stunt όλων των εποχών.

Πριν λίγες ημέρες, κινέζικη εταιρία προσπάθησε να επιχειρήσει το ίδιο ακριβώς, με το δικό της τετρακίνητο μοντέλο Fulwin X3L, όμως το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Όχι μόνο δεν τα κατάφερε ο οδηγός, αλλά όταν τον πήρε προς τα πίσω η κατηφόρα (περίπου στα 3/4 της διαδρομής), σταμάτησε μόνο αφού έπεσε και έσπασε τα προστατευτικά κάγκελα.

Η εταιρία ζήτησε αμέσως συγγνώμη από όλους και δήλωσε πως θα πληρώσει φυσικά για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ιστορικό μνημείο, ενώ μάλιστα εξέδωσε και ξεχωριστή ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους παρευρισκόμενους.

Για την ιστορία, να πούμε πως το συγκεκριμένο κινέζικο μοντέλο (το οποίο δεν θα έρθει στην Ευρώπη) αποδίδει 422 άλογα και 500 Nm ροπής από συνδυασμό 1.500άρη βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, ενώ φυσικά έχει και τετρακίνηση.