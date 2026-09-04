Το Λονδίνο έχει συνηθίσει να βλέπει μερικά από τα ακριβότερα αυτοκίνητα του κόσμου να κυκλοφορούν στους δρόμους του. Κάθε καλοκαίρι, οι γειτονιές του γεμίζουν με Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley και άλλα πανάκριβα μοντέλα, πολλά από τα οποία φτάνουν στη βρετανική πρωτεύουσα από χώρες του Περσικού Κόλπου.

Το πρόβλημα είναι πού παρκάρουν και, κυρίως, τι γίνεται όταν οι ιδιοκτήτες τους παίρνουν κλήση

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέδειξε η Wall Street Journal, οι αρχές του Westminster αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Χιλιάδες κλήσεις σε οχήματα με ξένες πινακίδες, αλλά ελάχιστα χρήματα να καταλήγουν τελικά στα ταμεία.

13.423 κλήσεις και πληρώθηκε μόλις το 1%

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τα αυτοκίνητα με πινακίδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μεταξύ 2018 και 2022, το Westminster προσπάθησε να εισπράξει 13.423 πρόστιμα στάθμευσης που είχαν επιβληθεί σε οχήματα καταχωρημένα στα ΗΑΕ. Μόνο που μόλις το 1% αυτών των προστίμων πληρώθηκε. Όταν το αυτοκίνητο έχει φύγει από τη Βρετανία και είναι καταχωρημένο σε χώρα εκτός Ευρώπης, η διαδικασία για να εντοπιστεί ο κάτοχος και να εισπραχθεί η οφειλή γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Το 2025, οχήματα με πινακίδες από το Κατάρ έλαβαν 2.570 κλήσεις μόνο στην περιοχή του Westminster. Ο αριθμός αυτός ήταν μεγαλύτερος από εκείνον οποιασδήποτε άλλης ξένης χώρας, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς και βρίσκονται πολύ πιο κοντά στη Βρετανία.

Μάλιστα, τα οχήματα από τέσσερα κράτη του Περσικού Κόλπου – Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ – αντιστοιχούσαν συνολικά στο 41% των κλήσεων που επιβλήθηκαν σε οχήματα με ξένες πινακίδες στο Λονδίνο το 2025.

Ferrari των 400.000 δολαρίων και… κλήση στο παρμπρίζ

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εμφανές γύρω από το Harrods, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για τους επισκέπτες του Λονδίνου που αναζητούν πολυτέλεια. Εκεί έχουν καταγραφεί πανάκριβα αυτοκίνητα να σταθμεύουν σε σημεία όπου απαγορεύεται, όπως ζώνες φόρτωσης, στάσεις λεωφορείων, πιάτσες ταξί και δρόμους με διπλές κίτρινες γραμμές.

Σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρει η Wall Street Journal, μία Ferrari Purosangue αξίας περίπου 400.000 δολαρίων είχε δεχθεί πρόστιμο ενώ ήταν παράνομα σταθμευμένη. Όταν ο οδηγός επέστρεψε και ρωτήθηκε αν σκοπεύει να το πληρώσει, φέρεται να απάντησε «φυσικά» και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο, αφήνοντας την κλήση στο παρμπρίζ.

Όταν το πρόστιμο κοστίζει λιγότερο από το… πάρκινγκ

Σύμφωνα με την αναφορά, οι κλήσεις κυμαίνονται συνήθως περίπου από 150 έως 215 δολάρια, ανάλογα με την παράβαση και την κατηγορία της. Για κάποιον όμως που έχει μεταφέρει το προσωπικό του supercar από τον Περσικό Κόλπο μέχρι το Λονδίνο, το ποσό αυτό μπορεί να μοιάζει ασήμαντο. Η μεταφορά ενός αυτοκινήτου με αεροπλάνο από τον Κόλπο προς το Λονδίνο μπορεί να κοστίσει περίπου 34.000 δολάρια ανά διαδρομή. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα αεροπορικώς, αλλά ο ιδιοκτήτης του να θεωρήσει μια κλήση 200 δολαρίων κάτι που απλώς… δεν αξίζει τον κόπο να πληρώσει.

Το Λονδίνο δεν μπορεί απλώς να κατάσχει τα αυτοκίνητα

Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι η λύση είναι πως “απλά τους παίρνεις το αυτοκίνητο”. Τον Δεκέμβριο του 2025, η βρετανική κυβέρνηση απάντησε επίσημα σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση ότι δεν υπάρχουν σχέδια να δοθεί στους δήμους η εξουσία να κατάσχουν ή να ακινητοποιούν οχήματα αποκλειστικά και μόνο λόγω απλήρωτων προστίμων στάθμευσης.