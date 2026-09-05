Υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπεις σε αγγελία και αναρωτιέσαι ποιος θα μπορούσε να τα αγοράσει. Και υπάρχει και αυτό το Honda NSX, το οποίο όχι μόνο είχε πλημμυρίσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πωλήθηκε τελικά για ένα ποσό που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί… «τιμή για ανταλλακτικά».

Ένα Honda NSX του 1991, το οποίο βρέθηκε μέσα σε νερά μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία, δημοπρατήθηκε μέσω Yahoo Auctions και έφτασε τελικά τα 8.004.000 γιεν, δηλαδή περίπου 51.000 δολάρια. Το εντυπωσιακότερο όμως δεν είναι μόνο η τελική τιμή. Είναι ότι χρειάστηκαν 93 προσφορές για να φτάσει εκεί.

Το νερό έφτασε σχεδόν μέχρι τα τζάμια



Οι φωτογραφίες της αγγελίας αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία. Το κόκκινο NSX βρίσκεται μέσα σε λασπωμένα νερά, με τη στάθμη να φτάνει πολύ ψηλά στις πόρτες. Πρόκειται επομένως για ένα αυτοκίνητο που έχει υποστεί σοβαρή εισροή νερού και όχι απλώς για ένα όχημα με λίγη υγρασία στο εσωτερικό. Η ίδια η αγγελία είναι ασυνήθιστα ειλικρινής. Το αυτοκίνητο πωλείται «ως έχει», χαρακτηρίζεται ως πλημμυρισμένο, ως βάση για αποκατάσταση, αλλά και ως «junk», δηλαδή ουσιαστικά ως όχημα-ερείπιο που χρειάζεται πλήρη ανακατασκευή.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από μόλις 1.000.000 γιεν, περίπου 6.400 δολάρια. Αντί όμως η τιμή να παραμείνει σε επίπεδα που θα περίμενε κανείς για ένα σοβαρά κατεστραμμένο αυτοκίνητο, άρχισε να ανεβαίνει συνεχώς, μέχρι να φτάσει τα 8.004.000 γιεν.

Και δεν είναι καν χειροκίνητο…

Το συγκεκριμένο NSX είναι του 1991, με τον V6 των 3 λίτρων και τετρατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, με το οδόμετρο να γράφει 236.776χλμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει συλλεκτική αξία. Το NSX όμως έχει πλέον αποκτήσει τέτοιο status στην αγορά των κλασικών ιαπωνικών αυτοκινήτων, ώστε ακόμη και ένα ιδιαίτερα προβληματικό παράδειγμα μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν μεγάλα ποσά για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Τα 51.000 δολάρια είναι μόνο η αρχή για όποιον κέρδισε τη δημοπρασία

Το μεγάλο ερώτημα είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη μετά την πλημμύρα. Όταν το νερό φτάνει τόσο ψηλά, το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε βρεγμένα καθίσματα και μοκέτες. Καλωδιώσεις, ηλεκτρικές συνδέσεις, μονάδες ελέγχου, διακόπτες, αισθητήρες και πολλά ακόμη εξαρτήματα μπορούν να παρουσιάσουν προβλήματα από διάβρωση ακόμη και πολύ αργότερα. Αν το νερό έφτασε σε σημεία του κινητήρα, του κιβωτίου ή των υπόλοιπων μηχανικών μερών, η αποκατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη.

Τώρα μένει να φανεί αν ο νέος ιδιοκτήτης έχει αγοράσει ένα πανάκριβο… «ενυδρείο» ή την πρώτη ύλη για να ξαναγεννηθεί ένα από τα πιο εμβληματικά ιαπωνικά αυτοκίνητα όλων των εποχών.