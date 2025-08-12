Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Γερμανική Autobahn είναι θρυλική στους λάτρεις των αυτοκινήτων λόγω της σκόπιμης έλλειψης ορίων ταχύτητας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να οδηγούν νόμιμα όσο γρήγορα θέλουν. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές, καθώς όλο και περισσότερα μέρη της Autobahn υπόκεινται σε περιορισμούς ταχύτητας με την πάροδο των ετών. Κάτι που ο οδηγός μιας Porsche Panamera το διαπίστωσε με τον δύσκολο τρόπο.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο ανώνυμος οδηγός έτρεχε με 200χλμ./ώρα πάνω από το όριο ταχύτητας που είχε εκείνο το τμήμα του δρόμου. Το θέμα όμως δεν είναι η ταχύτητα, αλλά το σημείο που καταγράφηκε.

Θυμάστε τον Τσέχο πολυεκατομμυριούχο Radim Passer που κατέγραψε τον εαυτό του να πιάνει τα 418χλμ./ώρα με μια Bugatti Chiron στην Autobahn, χωρίς να λάβει πρόστιμο. Σε αντίθεση με τον οδηγό της Panamera, ο Passer έμεινε ατιμώρητος καθώς βρισκόταν σε ένα τμήμα του δρόμου που δεν έχει όριο ταχύτητας. Όσο για τον οδηγό της Porsche, αφαιρέθηκαν δύο βαθμοί από την άδεια οδήγησης του, του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης τριών μηνών και πρόστιμο 900 ευρώ.

Autobahn – Η ιστορία της

Η Autobahn είναι η αντίστοιχη εθνική οδός της Γερμανίας και χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1920, κατά την περίοδο της άνοδος του γερμανικού ναζιστικού κόμματος. Τις ημέρες που ακολούθησαν την κατάληψη της Γερμανίας από το ναζιστικό κόμμα το 1933, το έργο της Autobahn ξαφνικά απέκτησε σοβαρά φιλόδοξο χαρακτήρα. Σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα, η Autobahn είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε μήκος σύστημα αυτοκινητοδρόμων στον κόσμο, μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Ενώ η Autobahn ξεκίνησε χωρίς όριο ταχύτητας, ένα εθνικό όριο ταχύτητας επιβλήθηκε στη Γερμανία υπό το ναζιστικό κόμμα στα 80χλμ./ώρα. Το 1952, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας κατάργησε όλα τα εθνικά όρια ταχύτητας, πιθανώς ως τρόπο διαχωρισμού από την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, και άφησε την απόφαση στα κρατίδια. Τη δεκαετία του 1970, ανακοινώθηκε το κοινό ομοσπονδιακό όριο των 130 χλμ./ώρα σε τμήματα της Autobahn στα οποία δεν υπήρχαν περιορισμοί. Κατά την ίδια δεκαετία, μελέτες έδειξαν ότι οι δρόμοι στους οποίους δεν υπήρχαν περιορισμοί ταχύτητας, δεν είχαν περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα από τις χώρες με υποχρεωτικά όρια.