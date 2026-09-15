Ο δημιουργός του YouTube καναλιού Prop Department φαίνεται πως έχει βάλει στόχο να αποδείξει ότι οι εργοστασιακές αναλογίες ενός αυτοκινήτου είναι απλώς… μια πρόταση. Ο Tyler Fever, αφού πρώτα έφτιαξε ένα από τα πιο λεπτά αυτοκίνητα δρόμου, τώρα κατασκεύασε ένα που μοιάζει σαν δύο αυτοκίνητα να ενώθηκαν σε ένα.

Από το πιο λεπτό στο… πιο φαρδύ

Η νέα κατασκευή είναι το εντελώς αντίθετο από το προηγούμενο project του Fever. Εκείνο είχε ξεκινήσει με ένα Ford Festiva του 1988, το οποίο έκοψε στη μέση και στη συνέχεια ανακατασκεύασε σε ένα εξαιρετικά στενό, νόμιμο για τον δρόμο αυτοκίνητο. Η κατασκευή είχε περίπου το μισό πλάτος από το αρχικό Festiva και, επειδή ο εργοστασιακός κινητήρας δεν χωρούσε πλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο ακραίο που κατάφερε τελικά να κυκλοφορήσει στους δρόμους γύρω από το Nashville του Tennessee.

Και τώρα το αντίθετο…



Το νέο δημιούργημα έχει τόσο μεγάλο πλάτος, ώστε ο χώρος μπροστά θυμίζει περισσότερο… μικρή σειρά καθισμάτων παρά την κλασική διάταξη οδηγού και συνοδηγού.

Και φυσικά, μαζί με το τεράστιο πλάτος έρχεται και ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από το παρκάρισμα. Αν το προηγούμενο δημιούργημα δυσκολευόταν να χωρέσει ακόμη και έναν άνθρωπο, το καινούργιο πιθανότατα θα κάνει τον οδηγό να σκέφτεται δύο φορές πριν επιχειρήσει να μπει σε μια συνηθισμένη θέση στάθμευσης.