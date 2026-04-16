Έχουμε δει περιπτώσεις όπου κλάπηκαν τα φωτιστικά σώματα, οι ζάντες, άντε και οι καθρέφτες. Αυτή τη φορά όμως μιλάμε για οριακά ολική κλοπή, αλλά κομμάτι-κομμάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο του Los Angeles, όταν άγνωστοι δράστες «έγδυσαν» μία Porsche 911, αφαιρώντας σχεδόν όλα τα εξωτερικά και μηχανικά μέρη της, ενώ ήταν παρκαρισμένη στον δρόμο.

Όπως προκύπτει από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, το πολυτελές sportscar βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αποσυναρμολόγησης, με τους δράστες να έχουν αφαιρέσει πόρτες, φτερά, προφυλακτήρες, φώτα, ακόμη και τον κινητήρα. Αυτό που απέμεινε ήταν ουσιαστικά το «γυμνό» αμάξωμα, τοποθετημένο πρόχειρα πάνω σε βάσεις.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ο βαθμός οργάνωσης που απαιτείται για μία τέτοια ενέργεια. Δεν πρόκειται για απλή κλοπή εξαρτημάτων, αλλά για συστηματική αποσυναρμολόγηση, η οποία εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν ακριβώς πως να αφαιρέσουν τα πάντα από το μοντέλο.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα φαινόμενο που καταγράφεται όλο και συχνότερα σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οργανωμένα κυκλώματα δεν περιορίζονται στην κλοπή ολόκληρων οχημάτων, αλλά προχωρούν στην αφαίρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η αποσυναρμολόγηση γίνεται επιτόπου, μειώνοντας τον κίνδυνο εντοπισμού σε σχέση με τη μεταφορά ενός ολόκληρου αυτοκινήτου.

Τα ανταλλακτικά από μοντέλα υψηλής αξίας, όπως η Porsche 911, έχουν ιδιαίτερη ζήτηση, γεγονός που τα καθιστά «στόχο» για τέτοιου είδους ενέργειες. Προφυλακτήρες, φωτιστικά σώματα, ζάντες, αλλά και εξαρτήματα του εσωτερικού μπορούν να πωληθούν σε υψηλές τιμές, είτε μέσω παράνομων δικτύων είτε ακόμα και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή την ακριβή τοποθεσία, το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της εξέλιξης των μεθόδων που χρησιμοποιούν οργανωμένες ομάδες, οι οποίες φαίνεται να προσαρμόζονται γρήγορα στις συνθήκες και τις “ευκαιρίες” της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα μίας Porsche 911 πλήρως «γυμνής» στη μέση του δρόμου είναι αρκετή για να προκαλέσει αίσθηση και να υπενθυμίσει ότι ακόμη και τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα δεν μένουν εκτός στόχου.