Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τουλάχιστον εγκληματική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κίνηση ενός οδηγού που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όχημα του για να εμβολίσει έναν μοτοσυκλετιστή. Όλα συνέβησαν στις 5 Μαΐου στο Beaverton του Όρεγκον στον αυτοκινητόδρομο 26, με το υλικό από την κάμερα να είναι σοκαριστικό.

Στο βίντεο, ο μοτοσικλετιστής και ο οδηγός του μίνι βαν φαίνονται δίπλα-δίπλα στις λωρίδες (αριστερή και μεσαία). Ο μηχανόβιος κάνει χειρονομία προς το ανοιχτό παράθυρο του συνοδηγού του Kia Carnival, με τα δύο οχήματα να κινούνται με παρόμοια ταχύτητα.

Ξαφνικά, ο οδηγός του Kia στρίβει απότομα προς τα δεξιά, χτυπώντας τον μοτοσικλετιστή και ρίχνοντας τον από τη μηχανή. Αφού πέτυχε το “στόχο” του, επέστρεψε στη λωρίδα του και απομακρύνθηκε, εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Beaverton, ο αναβάτης υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν αυτό το άτομο και ελπίζουν ότι το κοινό μπορεί να βοηθήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που δημοσίευσαν το βίντεο στο επίσημο προφίλ τους.

Motorcyclist seriously injured in hit-and-run.

Occurred -5/5/25 – 6:16 AM -HWY 26 / HWY 217

Suspect is described as a white, male, adult in his 30s or 40s. Involved vehicle appears to be a Kia Carnival.

Have information? Call the Beaverton Police Department at 503-629-0111. pic.twitter.com/g0yoMmqlzD

— Beaverton Police (@BeavertonPolice) May 5, 2025