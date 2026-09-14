Πως γίνεται μία απλή επίσκεψη σε ένα αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων να γίνει viral και να “παίζει” μέχρι και στα δελτία ειδήσεων; Γίνεται όταν μαζί με το αυτοκίνητο, πλένονται και οι… επιβάτες του.

Μία παρέα νεαρών στον Καναδά, αποφάσισε να πλύνει το Pick-up του σε ένα 24ωρο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Ο οδηγός βρισκόταν στη θέση του, όμως οι δύο επιβάτες δεν ήταν επίσης στην καμπίνα. Αντιθέτως αποφάσισαν να… απολαύσουν και εκείνοι ένα “φρεσκάρισμα” μένοντας στην ανοικτή καρότσα, δεχόμενοι τόσο την σαπουνάδα όσο και το ξέπλυμα από τα μηχανήματα.

Μάλιστα οι ίδιοι φαίνεται πως ήταν προετοιμάσμενοι καθώς φορούσαν μαγιό ενώ το βίντεο δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης του πλυντηρίου, ζητώντας από τον κόσμο να μην επαναλάβει κάτι τέτοιο καθώς μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη.



Εμείς πάντως πιστεύουμε πως η πίεση του νερού πιθανότατα θα πόνεσε αρκετά, ενώ ευτυχώς δεν είχε και βούρτσα η συγκεκριμένη εγκατάσταση.