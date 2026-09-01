Το απίστευτο και όμως πραγματικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στην Αίγυπτο, με μια ομάδα ληστών να πραγματοποιεί επιχείρηση για να κλέψει… 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο από φορτηγό που βρισκόταν εν κινήσει.

Το βίντεο από τη ληστεία έγινε viral στα social media, καθώς καταγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες πλησίασαν το φορτηγό και κατάφεραν να ανοίξουν την πίσω πόρτα του χωρίς αυτό να σταματήσει.

Σαν σκηνή από την πρώτη ταινία Fast and Furious (μόνο που αντί για τηλεοράσεις και ηχοσυστήματα, το κίνητρο ήταν τα κοτόπουλα)

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλγ Αυγούστου, στον δρόμο που συνδέει το Κάιρο με την Ισμαηλία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι αιγυπτιακές αρχές. Στο βίντεο φαίνεται ένα αγροτικό να πλησιάζει επικίνδυνα το πίσω μέρος ενός φορτηγού-ψυγείου που κινείται στον δρόμο. Ένας από τους δράστες σκαρφαλώνει στο μπροστινό μέρος του αγροτικού και, ενώ τα δύο οχήματα συνεχίζουν να κινούνται, καταφέρνει να ανοίξει την πίσω πόρτα του φορτηγού. Στη συνέχεια αρχίζει να βγάζει κιβώτια με κατεψυγμένα κοτόπουλα και να τα πετάει προς την καρότσα του αγροτικού, όπου βρίσκονται οι συνεργοί του.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αντιλήφθηκε τη ληστεία εκείνη τη στιγμή και διαπίστωσε αργότερα ότι από το φορτίο έλειπαν συνολικά 105 κιλά κοτόπουλου. Το φορτηγό μετέφερε περίπου 4 τόνους κατεψυγμένου προϊόντος.

WATCH: Thieves steal 105 kg of chicken from a speeding truck in Cairo in a bizarre Fast & Furious-style heist. pic.twitter.com/NQkiubIM30 — Clash Report (@clashreport) August 28, 2026



Από το viral βίντεο στην αστυνομική επιχείρηση

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται πως βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι αρχές ταυτοποίησαν έξι άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία. Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή τους, οι ύποπτοι φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον των αστυνομικών. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τρεις από τους υπόπτους να σκοτωθούν και άλλοι τρεις να συλληφθούν, σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλούνται τις αιγυπτιακές αρχές.

Και όλα αυτά για 105 κιλά κοτόπουλο.