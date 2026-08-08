Μία από τις πιο παράξενες κλοπές των τελευταίων ετών ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην πόλη Γουινόνα της Μινεσότα, καθώς άγνωστοι κατάφεραν να εξαφανίσουν ολόκληρο το δίκτυο καμερών αναγνώρισης πινακίδων που χρησιμοποιούσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, αστυνομικός διαπίστωσε την 1η Αυγούστου ότι οι κάμερες δεν κατέγραφαν πλέον δεδομένα. Όταν πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα τέσσερα σημεία όπου ήταν εγκατεστημένες, αποκαλύφθηκε ότι και οι οκτώ κάμερες είχαν κάνει… φτερά.

Οι δράστες φαίνεται πως έκοψαν τους μεταλλικούς στύλους κοντά στη βάση τους, τους άφησαν πεσμένους σε κοντινή βλάστηση και αφαίρεσαν μόνο τον εξοπλισμό παρακολούθησης. Η αστυνομία εκτιμά ότι η κλοπή έγινε μεταξύ 29 Ιουλίου και 1ης Αυγούστου.

Το κόστος αντικατάστασης δεν είναι αμελητέο. Κάθε κάμερα μαζί με τον στύλο της κοστίζει περίπου 3.000 δολάρια, γεγονός που ανεβάζει τον λογαριασμό για την πόλη στα 24.000 δολάρια, εφόσον αποφασιστεί η επανατοποθέτηση του συστήματος.

Δεν κατέγραφαν μόνο πινακίδες

Οι συγκεκριμένες κάμερες ανήκαν στο σύστημα Flock Safety και εκτός από τις πινακίδες κυκλοφορίας, μπορούσαν να καταγράφουν μάρκα, μοντέλο, χρώμα οχήματος, ώρα και τοποθεσία διέλευσης. Έτσι δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τις μετακινήσεις χιλιάδων οχημάτων.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τέτοια συστήματα βοηθούν στον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων, στην αναζήτηση αγνοουμένων και στη διαλεύκανση τροχαίων με εγκατάλειψη. Ωστόσο, πολλοί πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για ζητήματα ιδιωτικότητας και μαζικής παρακολούθησης.

Το διαδίκτυο πήρε… φωτιά

Αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η ανάρτηση της αστυνομίας γέμισε με σχόλια, αρκετά από τα οποία μόνο συμπάθεια δεν έδειχναν για την απώλεια των καμερών. Κάποιοι αστειεύτηκαν δίνοντας ψεύτικα άλλοθι στους δράστες, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η πόλη θα έπρεπε να θεωρήσει τα 24.000 δολάρια ως «μάθημα» και να μην αντικαταστήσει ποτέ το σύστημα.

Προς το παρόν οι κάμερες παραμένουν άφαντες, και το ερώτημα είναι εάν πρόκειτο για μια απλή κλοπή εξοπλισμού ή για μια στοχευμένη επίθεση απέναντι στην τεχνολογία παρακολούθησης;