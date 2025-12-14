Στην Κομητεία Βολούσα της Φλόριντα των Η.Π.Α, ο κάτοχος μίας BMW θεώρησε καλή ιδέα να αφήσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στις ποτηροθήκες, όσο εκείνος έκανε βόλτα τον σκύλο του.

Όπως καταλαβαίνετε, όταν επέστρεψε, η BMW είχε κάνει φτερά, με τον ίδιο να καλεί την Αστυνομία για να δηλώσει την κλοπή, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας έδωσε την περιγραφή του κλέφτη.

Λίγη ώρα μετά, η Αστυνομία καλείται για ένα τροχαίο, με την κλεμμένη BMW να έχει βγει εκτός δρόμου και να έχει ακινητοποιηθεί πάνω σε δέντρα. Ο οδηγός της, ήταν ο 36χρονος Calvin Johnson ο οποίος έδειχνε σε απόλυτη σύγχυση και έλεγε πως τηλεμεταφέρθηκε στο σημείο, κατόπιν εντολής των X-Men.

Πιο συγκεκριμένα, τα πλάνα από τις bodycams, δείχνουν τον αιμόφυρτο δράστη να λέει: “Δεν ξέρω πώς μπήκα στο αυτοκίνητο … Τηλεμεταφέρθηκα ή κάτι τέτοιο”, ενώ ήταν δεμένος με χειροπέδες. Πρόσθεσε ότι οι «X-Men» του έδωσαν οδηγίες να πάρει το όχημα και ότι οι αστυνομικοί τον είχαν «σώσει» από εξωγήινους μέσα στο κεφάλι του.



Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον Τζόνσον στο τοπικό Νοσοκομείο για θεραπεία, προτού του απαγγείλουν κατηγορίες.

Πηγή: nypost.com