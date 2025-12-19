Η ιστορία εκτυλίχθηκε στο Miami, όταν ένας επιχειρηματίας είχε κανονίσει τη μεταφορά των Ferrari Purosangue και Rolls-Royce Culinan του, με μεταφορική εταιρία. Κατά την διαδικασία φόρτωσης τους, δύο δράστες άρπαξαν τα δύο πανάκριβα αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.

Χάρη στο GPS που είχε τοποθετήσει στα μοντέλα ο ιδιοκτήτης, η αστυνομία μετά από λίγη ώρα εντόπισε τη Ferrari να κινείται σε κεντρική λεωφόρο.

Τα πλάνα που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τις τελευταίες στιγμές καταδίωξης της Ferrari από την αστυνομία. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο δράστης φαίνεται να πατάει τέρμα το γκάζι, να χάνει τον έλεγχο και τελικά να πέφτει με το πλάι πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Όπως θα δείτε και στα βίντεο, το αυτοκίνητο έχει ήδη ζημιές πριν πέσει στην κολώνα, ενώ κατά την επιτάχυνση του είναι εμφανές πως ο πίσω άξονας είναι ασταθής. Άγνωστο εάν είχε προηγηθεί επαφή με περιπολικό ίσως σε κάποια απόπειρα Pit Maneuver, ή κάποιο άλλο ατύχημα, πριν την καταδίωξη.

Από την δύναμη της σύγκρουσης, φαίνεται μία τεράστια άσπρη λάμψη να κάνει την νύχτα μέρα, με τα ξένα ΜΜΕ να κάνουν λόγω για black out στη γύρω περιοχή που κράτησε αρκετές ώρες. Ο 28χρονος δράστης συνελήφθη και κρατείται, αφού πρώτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Εν τω μεταξύ, η αστυνομία ανέκτησε την κλεμμένη Rolls-Royce Cullinan χωρίς να χρειαστεί καταδίωξη.