Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας, αλλά συνέβη στην πραγματικότητα. Ο Mate Rimac, επικεφαλής της Bugatti και ιδρυτής της ομώνυμης κροατικής εταιρείας ηλεκτρικών hypercars, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο περιστατικό, όταν κάποιος έκλεψε την προσωπική του Bugatti Chiron, αξίας περίπου 3 εκατ. ευρώ, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ζάγκρεμπ.

Ο ίδιος είχε αφήσει τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο, όπως συνήθιζε να κάνει επί χρόνια, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας στην Κροατία. Ο άγνωστος είδε την ευκαιρία και αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια καταδίωξη που πέρασε από την Κροατία στη Σλοβενία και κατέληξε στην Αυστρία, με τον ίδιο τον επικεφαλής της Bugatti να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι μιας Porsche 911.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Rimac σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κοντά στο Ζάγκρεμπ. Ο ίδιος συνήθιζε να αφήνει τα κλειδιά μέσα στα αυτοκίνητά του, μεταξύ των οποίων η Chiron και το ηλεκτρικό Rimac Nevera. Όπως εξήγησε, οι συνεργάτες του συχνά χρειάζεται να μετακινούν τα οχήματα ή να πραγματοποιούν δοκιμές, οπότε αυτή η πρακτική διευκόλυνε την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Παρόλα αυτά, ο ευρύτερος χώρος των εγκαταστάσεων δεν είναι περιφραγμένος. Έτσι, ένας άγνωστος κατάφερε να πλησιάσει την Bugatti και να φύγει οδηγώντας την. Σύντομα διαπίστωσαν ότι κανείς δεν είχε εξουσιοδοτήσει τη μετακίνησή του και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ο Rimac μπήκε σε Porsche 911 και ξεκίνησε την καταδίωξη

Ο Rimac δεν περίμενε απλώς να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης. Αξιοποίησε το σύστημα εντοπισμού της Chiron, μέσω του οποίου μπορούσε να παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου, την ταχύτητά του, τη στάθμη καυσίμου και άλλα δεδομένα.Οι πληροφορίες κοινοποιούνταν σε ομαδική συνομιλία, στην οποία υπήρχαν και αστυνομικοί, ώστε οι αρχές να ενημερώνονται για την πορεία του κλεμμένου hypercar. Ο ίδιος ο Rimac μπήκε σε μια Porsche 911 που είχε στη διάθεσή του και ξεκίνησε να ακολουθεί την πορεία του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα ήταν ότι ο άγνωστος είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα περίπου μίας ώρας. Η Chiron κατευθυνόταν προς τη Σλοβενία και τελικά πέρασε τα σύνορα, συνεχίζοντας προς την Αυστρία. Ο Rimac ήλπιζε ότι οι αρχές θα προλάβαιναν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο νωρίτερα, όμως ο οδηγός είχε ήδη καταφέρει να περάσει σε άλλη χώρα.

Το ταξίδι σταμάτησε στην Αυστρία

Ο άνδρας που πήρε την Bugatti φέρεται να ήθελε να φτάσει στη Γερμανία. Κάποια στιγμή σταμάτησε για ανεφοδιασμό, χωρίς να καταφέρει να αποφύγει τελικά τον εντοπισμό του. Οι αυστριακές αρχές, έχοντας ενημερωθεί για την πορεία του αυτοκινήτου, κατάφεραν να εντοπίσουν την Chiron και να συλλάβουν τον οδηγό κοντά στο Γκρατς.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Rimac, ο άνδρας ήταν Κροάτης, περίπου 36 ετών, και υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις για να ζητήσει δουλειά. Όταν είδε την πανάκριβη Bugatti με τα κλειδιά στο εσωτερικό της, αποφάσισε να την πάρει και να φύγει.

Δεν θέλει να τον κυνηγήσει νομικά, αλλά η υπόθεση συνεχίζεται

Ο Rimac δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα την αυστριακή αστυνομία για τη συνδρομή της. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει. Οι αυστριακές και οι κροατικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν τη σχετική ποινική διαδικασία, ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.