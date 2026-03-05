Ένα απίστευτο περιστατικό από έλεγχο της Τροχαίας στην Αθήνα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις στα social media. Το βίντεο δείχνει μία αστυνομικό να πραγματοποιεί αλκοτέστ, όμως όχι στον οδηγό, αλλά στον… συνοδηγό του αυτοκινήτου.

Το σκηνικό φαίνεται να εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου νυχτερινού ελέγχου για κατανάλωση αλκοόλ, από αυτούς που πραγματοποιούνται συχνά στους δρόμους της Αττικής τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, η διαδικασία πήρε απρόσμενη τροπή όταν η αστυνομικός ζήτησε από το άτομο που καθόταν στη θέση του συνοδηγού να φυσήξει στο αλκοολόμετρο.

Η εξήγηση για την παρεξήγηση φαίνεται πως βρίσκεται σε μια σημαντική λεπτομέρεια: το αυτοκίνητο ήταν δεξιοτίμονο, και έτσι ο πραγματικός οδηγός καθόταν δεξιά, ενώ ο επιβάτης αριστερά έμοιαζε να βρίσκεται στη θέση του οδηγού.

Στο βίντεο φαίνεται ο συνοδηγός να φυσά κανονικά στο αλκοολόμετρο και, αφού το αποτέλεσμα δεν δείχνει υπέρβαση ορίου, το όχημα παίρνει το «πράσινο φως» για να συνεχίσει την πορεία του.