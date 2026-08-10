Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες BMW μια νέα λειτουργία που εμφανίζει προωθητικό περιεχόμενο για την ταινία Spider-Man: Brand New Day στις κεντρικές οθόνες των αυτοκινήτων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου και αφορά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας που κατασκευάστηκαν μετά το 2020. Κατά την εκκίνηση του οχήματος εμφανίζεται ένα σχετικό banner στην οθόνη infotainment και, αν ο οδηγός το επιλέξει, ενεργοποιείται μια πλήρης θεματική παρουσίαση με εικόνα, ήχο και ειδικό φωτισμό καμπίνας.

Παρότι η BMW επιμένει ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση, αλλά για μια προαιρετική εμπειρία μέσω της εφαρμογής Festive App, αρκετοί οδηγοί έχουν διαφορετική άποψη.

Σε συζητήσεις που άνοιξαν στο Reddit, και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την ενόχλησή τους, τονίζοντας ότι δεν θέλουν να βλέπουν προωθητικό περιεχόμενο σε ένα αυτοκίνητο για το οποίο έχουν ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Άλλοι, πάντως, εμφανίστηκαν πιο θετικοί, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία BMW και Spider-Man ως μια ευχάριστη και διασκεδαστική προσθήκη.

Η ειρωνεία είναι πως το 2023 στελέχη της BMW είχαν δηλώσει δημόσια ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να πουλά διαφημιστικό χώρο στις οθόνες των αυτοκινήτων της, θεωρώντας την καμπίνα «ιδιωτικό χώρο» του οδηγού.

Προς το παρόν η προβολή είναι προσωρινή και λήγει σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, η συζήτηση που άνοιξε δείχνει ότι οι οδηγοί παρακολουθούν πολύ προσεκτικά κάθε προσπάθεια μεταφοράς της διαφήμισης μέσα στο αυτοκίνητο.