Έχουμε δει κατά καιρούς αρκετές περίεργες πατέντες για την επισκευή αυτοκινήτων, όμως ορισμένες ξεπερνούν ακόμη και τα όρια της φαντασίας. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, εμφανίζονται γυναίκες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τρύπημα σε ελαστικό αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας… μονωτική ταινία.

Πώς μπορεί να σκέφτηκαν; Υπάρχει μια τρύπα στο λάστιχο, άρα την καλύπτουμε με λίγη ταινία και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Μόνο που στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Και το συγκεκριμένο «κόλπο» δεν είναι απλώς άχρηστο, αλλά άκρως επικίνδυνο.

Ένα ελαστικό αυτοκινήτου λειτουργεί υπό υψηλή πίεση και δέχεται συνεχώς μεγάλες καταπονήσεις από το βάρος του οχήματος, τις στροφές, την επιτάχυνση και το φρενάρισμα. Η μονωτική ταινία δεν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει αυτές τις συνθήκες, ούτε μπορεί να σφραγίσει με ασφάλεια μια διάτρηση στο πέλμα ή, ακόμη χειρότερα, ένα σκίσιμο στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού.Ακόμη κι αν κάποιος καταφέρει προσωρινά να καλύψει το σημείο της ζημιάς, η πίεση του αέρα και η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης, θα καταστήσουν την προσπάθεια αναποτελεσματική.

Υπάρχουν και εκείνοι που το πάνε ακόμα παραπέρα, “φτιάχνοντας” το μισό αυτοκίνητο με ταινία…



Το περιστατικό αναδεικνύει και ένα άλλο ζήτημα. Πόσοι οδηγοί γνωρίζουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν όταν αντιμετωπίσουν ένα σκασμένο ελαστικό;

Η αλλαγή τροχού δεν είναι κάποια περίπλοκη εργασία. Για να αλλάξουμε ένα ελαστικό, αρχικά σταματάμε το αυτοκίνητο σε ασφαλές, επίπεδο σημείο, ενεργοποιούμε τα αλάρμ, τραβάμε το χειρόφρενο και επιλέγουμε πρώτη ταχύτητα ή θέση P στο αυτόματο κιβώτιο. Τοποθετούμε το τρίγωνο προειδοποίησης, βγάζουμε τη ρεζέρβα, τον γρύλο και το μπουλονόκλειδο και χαλαρώνουμε ελαφρά τα μπουλόνια πριν σηκώσουμε το αυτοκίνητο από το προβλεπόμενο σημείο στήριξης. Αφού ανυψωθεί, αφαιρούμε τα μπουλόνια και τον σκασμένο τροχό, τοποθετούμε τη ρεζέρβα και βιδώνουμε τα μπουλόνια αρχικά με το χέρι. Κατεβάζουμε το αυτοκίνητο και σφίγγουμε σταυρωτά. Τέλος, ελέγχουμε την πίεση της ρεζέρβας.