Ο δημιουργός περιεχομένου Johnny Kyunghwo αποφάσισε να δοκιμάσει στην πράξη ένα εναλλακτικό καύσιμο που παράγεται μέσω πυρόλυσης πλαστικού και αντί να το δοκιμάσει σε κάποιο παλιό αυτοκίνητο χαμηλής αξίας, επέλεξε μία Rolls-Royce Dawn με V12 κινητήρα.

Τι είναι η πυρόλυση;

Η πυρόλυση θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιθανές λύσεις για την αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων πλαστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές ή στους ωκεανούς. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα πλαστικά θερμαίνονται σε ακραίες θερμοκρασίες, διασπώνται χημικά, και μετατρέπονται σε αέρια, έλαια και υγρά καύσιμα που μπορούν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στην πράξη, το παραγόμενο καύσιμο μοιάζει αρκετά με συμβατική βενζίνη ή diesel, αν και απαιτείται σωστή επεξεργασία και καθαρισμός πριν χρησιμοποιηθεί κανονικά σε αυτοκίνητο.

Και τελικά… δούλεψε

Στο video, ο δημιουργός γεμίζει τη Rolls-Royce Dawn με το συνθετικό καύσιμο που παρήχθη από πλαστικό και στη συνέχεια βάζει μπροστά τον 6,6 λίτρων twin-turbo V12 κινητήρα. Προς έκπληξη αρκετών, το αυτοκίνητο εκκίνησε κανονικά, λειτούργησε χωρίς εμφανή προβλήματα, και κινήθηκε φυσιολογικά στον δρόμο. Το “πείραμα” αυτό, φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο μπορεί άμεσα να λειτουργεί καθημερινά με τέτοιου είδους καύσιμα, ούτε ότι πρόκειται για πλήρως ώριμη τεχνολογία μαζικής παραγωγής. Ωστόσο δείχνει πως τα λεγόμενα “plastic fuels” ίσως έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες απ’ ό,τι πίστευαν αρκετοί.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ψάχνει εναλλακτικές

Το ενδιαφέρον γύρω από συνθετικά καύσιμα και εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παρότι οι περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση, αρκετοί κατασκευαστές συνεχίζουν να εξετάζουν λύσεις όπως e-fuels, βιοκαύσιμα, και ανακυκλωμένα συνθετικά καύσιμα (ειδικά για τη διατήρηση κινητήρων εσωτερικής καύσης σε sport και συλλεκτικά μοντέλα).

Η ιδέα μετατροπής πλαστικών αποβλήτων σε καύσιμο δεν είναι καινούργια, όμως μέχρι σήμερα παραμένει περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους παραγωγής και ενεργειακών απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το να βλέπεις μία Rolls-Royce αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να κινείται χρησιμοποιώντας καύσιμο που κάποτε ήταν… πλαστικά σκουπίδια, είναι σίγουρα κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα.