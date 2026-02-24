Ο Yuki Tsunoda, κατά τη διάρκεια επίσημης επίδειξης μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο San Francisco, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόοπτου περιστατικού, όταν το μονοθέσιο της Red Bull Racing που οδηγούσε πήρε φωτιά ενώ εκτελούσε donuts.

Ο Ιάπωνας οδηγός βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός παλαιότερου μονοθεσίου της ομάδας, προερχόμενου από τη σεζόν του 2011, συμμετέχοντας σε ένα demo run με σκοπό να προσφέρει θέαμα στο κοινό. Κατά τη διάρκεια των συνεχόμενων περιστροφών στην άσφαλτο, άρχισαν να εμφανίζονται φλόγες στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με τον καπνό να γίνεται γρήγορα ορατός.

Ο Tsunoda αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα, σταμάτησε το μονοθέσιο και εγκατέλειψε την καμπίνα χωρίς να τραυματιστεί, ενώ οι άνθρωποι της διοργάνωσης επενέβησαν γρήγορα για να περιορίσουν τη φωτιά. Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε κανέναν τραυματισμό, πέρα από την υλική ζημιά στο αγωνιστικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από υπερθέρμανση μηχανικών μερών στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, κάτι που μπορεί να συμβεί σε τέτοιου είδους επιδείξεις, όπου ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές για αρκετή ώρα, χωρίς τις συνθήκες ροής αέρα που υπάρχουν σε έναν κανονικό αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβάν δεν σχετίζεται με αγωνιστική δραστηριότητα της Formula 1, αλλά με καθαρά επιδεικτικό event, ωστόσο υπενθυμίζει ότι ακόμα και τα παλαιότερα μονοθέσια της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικά και ευαίσθητα στη χρήση. Το σημαντικό είναι ότι ο οδηγός είναι απολύτως καλά, ενώ το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω συνέπειες, πέρα από τον αιφνιδιασμό θεατών και διοργανωτών.