Πώς μπορείς να αποδείξεις ότι ένα οικονομικό αυτοκίνητο είναι κατασκευασμένο για να αντέχει; Η Tata επέλεξε έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο για να αναδείξει την αντοχή του νέου της sedan, Aeris. Έριξε πάνω του περίπου 20 τόνους χαλικιών και πέτρας, μέχρι που το αυτοκίνητο σχεδόν εξαφανίστηκε κάτω από τα υλικά.

Η εντυπωσιακή δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου μοντέλου στην Ινδία, με την εταιρεία να θέλει να αναδείξει την αντοχή της δομής του αμαξώματος και την προστασία που προσφέρει στους επιβάτες.

Το αποτέλεσμα;

Η οροφή του αυτοκινήτου υπέστη παραμόρφωση και τα παράθυρα έσπασαν, όμως ο χώρος των επιβατών παρέμεινε άθικτος, οι πόρτες μπορούσαν να ανοίξουν και ο κινητήρας τέθηκε ξανά σε λειτουργία. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το Aeris κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο της δοκιμής με τις δικές του δυνάμεις. Μάλιστα η δοκιμή δεν περιορίστηκε μόνο στην πτώση των υλικών πάνω στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, το Aeris είχε προηγουμένως υποβληθεί σε διέλευση από πλημμυρισμένα σημεία και κίνηση σε χωμάτινες και χαλικόστρωτες διαδρομές.

Στη συνέχεια, ένα φορτηγό άδειασε σταδιακά περίπου 20 τόνους χαλικιών και θραυσμάτων πέτρας πάνω στην οροφή του sedan, καλύπτοντάς το σχεδόν ολοκληρωτικά. Πάντως το φορτίο διοχετεύτηκε σταδιακά, κάτι που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη δοκιμή από μια απότομη πτώση ολόκληρης της ποσότητας. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια επίδειξη αντοχής και όχι για ολοκληρωμένη αξιολόγηση ασφάλειας σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης.



Καινούργιο αυτοκίνητο με 5.000 ευρώ

Το Tata Aeris είναι ένα μικρό sedan της ινδικής αγοράς, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια εκτεταμένα ανανεωμένη εκδοχή του Tata Tigor, μοντέλου που βρίσκεται στην αγορά από το 2017. Το νέο sedan διατίθεται με ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, απόδοσης 86 ίππων, καθώς και σε έκδοση διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο CNG, ισχύος περίπου 76 ίππων. Η τιμή εκκίνησης στην Ινδία διαμορφώνεται στις 529.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 5.000 ευρώ.