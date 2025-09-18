Μία μικρή αλεπού εμφανίστηκε σε γειτονιά της Κορίνθου τη νύχτα της Τετάρτης 17/9, αναζητώντας τροφή. Η έκπληξη ήρθε όταν μια γάτα, κάτοικος της περιοχής, αποφάσισε να παρέμβει.

Αντί για φόβο ή φυγή, η γάτα προχώρησε προς την αλεπού, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο θάρρος.

Οι περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν τη σκηνή, η οποία έχει ήδη γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια για την ασυνήθιστη συμπεριφορά των ζώων.

Ειδικοί επιστήμονες εξηγούν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τόσο την προσαρμοστικότητα των ζώων στα αστικά περιβάλλοντα όσο και την ανάγκη προστασίας της οικολογικής ισορροπίας.

Όπως αναφέρει η δρ. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, ειδικός σε θέματα αστικής πανίδας, «η γάτα υπερασπίζεται το χώρο της, κάτι που είναι φυσιολογικό, αλλά η αλληλεπίδραση με μια αλεπού σε αστικό περιβάλλον παραμένει σπάνιο φαινόμενο».

Το περιστατικό στην Κόρινθο αποτελεί υπενθύμιση πως τα όρια μεταξύ της άγριας φύσης και του ανθρώπινου περιβάλλοντος είναι πιο ρευστά από ό,τι φαίνεται, και πως οι άνθρωποι φέρουμε μεγάλο μέρος της ευθύνης για την είσοδο των ζώων στον αστικό χώρο.

Χθεσινοβραδινές εικόνες από την Κόρινθο αποτυπώνουν με μοναδικό τρόπο αυτήν την απρόσμενη «συνάντηση» και δείχνουν την ασύλληπτη ικανότητα προσαρμογής της φύσης ακόμη και σε ασυνήθιστα περιβάλλοντα.

Η αλεπού φέρθηκε φιλικά σε μία ακόμη γάτα που ήταν στην περιοχή.