Οι περισσότεροι οδηγοί πηγαίνουν στη δουλειά τους με ένα συμβατικό αυτοκίνητο ή με κάτι πιο… premium. Ένας γιατρός όμως στο Χιούστον του Τέξας επέλεξε ένα Batmobile 1.000 ίππων, το οποίο είναι πλήρως νόμιμο για κυκλοφορία και χρησιμοποιείται στις καθημερινές του μετακινήσεις.

Ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα

Ο ιδιοκτήτης, Abdullah Kudrath, δηλώνει πως από μικρός ονειρευόταν να αποκτήσει το Batmobile της ταινίας Batman (1989) με πρωταγωνιστή τον Michael Keaton. Όταν βρήκε μια ημιτελή κατασκευή, αποφάσισε να την ολοκληρώσει μαζί με την ομάδα του. Το αμάξωμα από υαλονήματα (fiberglass) υπήρχε ήδη, όμως η ανάρτηση, τα φρένα, η μετάδοση και τα περισσότερα μηχανικά μέρη κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν από την αρχή.

1.000 ίπποι και μήκος… 6,7 μέτρα

Το Batmobile έχει μήκος περίπου 6,7 μέτρα και κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα κρύβεται ένας κινητήρας που, μετά από σημαντικές επεμβάσεις και την προσθήκη μεγάλου turbo, αποδίδει έως και 1.000 ίππους. Παρότι η ισχύς είναι εντυπωσιακή, ο ιδιοκτήτης τονίζει ότι το αυτοκίνητο δεν κατασκευάστηκε για επιδόσεις, αλλά για να αναπαράγει όσο το δυνατόν πιστότερα την αίσθηση του αυθεντικού κινηματογραφικού Batmobile.

Και όμως κυκλοφορεί νόμιμα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το αυτοκίνητο διαθέτει όλα όσα απαιτούνται για νόμιμη κυκλοφορία. Είναι εξοπλισμένο με προβολείς, φλας, ζώνες ασφαλείας, κλιματισμό, αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, ενώ λόγω της περιορισμένης ορατότητας προς τα πίσω χρησιμοποιεί τρεις κάμερες που βοηθούν τον οδηγό στις καθημερινές μετακινήσεις.

Όπως είναι φυσικό, κάθε έξοδος στους δρόμους μετατρέπεται σε μικρό… γεγονός.

Πεζοί και οδηγοί σταματούν για να φωτογραφίσουν το Batmobile, ενώ ο ίδιος ο Kudrath αποκάλυψε ότι ακόμη και αστυνομικοί τον έχουν σταματήσει, όχι για έλεγχο, αλλά απλώς για να βγάλουν φωτογραφίες με το εντυπωσιακό όχημα.

Γιατί επέλεξε το Batmobile;

Ο ιδιοκτήτης εξηγεί ότι ο Batman αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης για εκείνον, καθώς συνδέει τον χαρακτήρα με την ιδέα της διαρκούς ετοιμότητας να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Όπως λέει, η επιλογή της ειδικότητας στην επείγουσα ιατρική, η αγάπη του για τα ιδιαίτερα αυτοκίνητα αλλά ακόμη και η εκπαίδευσή του ως πιλότου εκφράζουν την ίδια φιλοσοφία με αυτή του Batman. Δηλαδή να είναι πάντα έτοιμος όταν κάποιος χρειαστεί βοήθεια.