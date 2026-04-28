Στην ιστορία της αυτοκίνησης έχουν υπάρξει πολλά «τρελά» concepts. Λίγα όμως ήταν τόσο τολμηρά και τόσο μπροστά από την εποχή τους, όσο το Gyro-X. Ένα αυτοκίνητο που δεν είχε τέσσερις τροχούς… ούτε τρεις… αλλά μόλις δύο και βασιζόταν σε γυροσκόπιο.

Το Gyro-X παρουσιάστηκε το 1967, σε μια εποχή που η αυτοκίνηση προσπαθούσε να φανταστεί το μέλλον. Δημιουργία του σχεδιαστή Alex Tremulis και του ειδικού στα γυροσκόπια Thomas Summers, το πρωτότυπο βασίστηκε σε μια απλή, αλλά επαναστατική ερώτηση. Γιατί να χρειάζονται τέσσερις τροχοί όταν μπορούν να είναι δύο;

Η απάντηση δόθηκε με… τεχνολογία αεροδιαστημικής. Στην καρδιά του αυτοκινήτου υπήρχε ένα ισχυρό γυροσκόπιο, το οποίο περιστρεφόταν και κρατούσε το όχημα όρθιο, ακόμη και όταν ήταν σταματημένο.

Σαν μοτοσυκλέτα… αλλά και σαν αυτοκίνητο

Ο σχεδιασμός του ήταν εξαιρετικά στενός και αεροδυναμικός, θυμίζοντας περισσότερο «κλειστή» μοτοσυκλέτα, παρά αυτοκίνητο. Το μεγάλο πλεονέκτημα; Λιγότερη αντίσταση αέρα, μικρότερο βάρος και θεωρητικά καλύτερη κατανάλωση.

Το μήκος του ήταν 4.7μ. το πλάτος 1.07μ. το ύψος μόλις 1.19μ. και ζύγιζε 839 κιλά. Παράλληλα, το Gyro-X μπορούσε να φτάσει τα 200χλμ./ώρα με μόλις 80 ίππους από 1.200άρη κινητήρα, ενώ είχε τη δυνατότητα να παίρνει στροφές με κλίση έως και 40 μοίρες, χωρίς να ανατρέπεται.

Για στάθμευση, υπήρχαν μικροί βοηθητικοί τροχοί που κατέβαιναν στο πλάι, ώστε το όχημα να μπορεί να σταθεί χωρίς τη λειτουργία του γυροσκοπίου.

Το μοναδικό γυροσκόπιο 20 ιντσών με υδραυλική κίνηση που αναπτύχθηκε από τον Thomas O. Summers Jr. περιστρεφόταν έως και 6.000 σ.α.λ., δημιουργώντας ροπή 1.763 Nm. Χρειαζόταν περίπου τρία λεπτά για να φτάσει σε αυτήν την ταχύτητα και να λειτουργήσει, πράγμα που σήμαινε ότι ο οδηγός δεν μπορούσε απλώς να μπει και να ξεκινήσει κατευθείαν.

Το «μέλλον» που δεν ήρθε ποτέ

Το σύνολο παρουσιάστηκε στο κοινό στην έκθεση της Νέας Υόρκης το 1967 και προκάλεσε τεράστια αίσθηση. Για πολλούς, ήταν μια ματιά στο μέλλον της αυτοκίνησης. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τέτοιες ιδέες, η πραγματικότητα ήταν πιο σκληρή. Το project αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, ενώ το κόστος εξέλιξης ήταν τεράστιο. Τελικά, η εταιρεία που το ανέπτυσσε χρεοκόπησε, και το Gyro-X δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή.