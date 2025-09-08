Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Θυμάστε τον άνδρα που έχει “τρελάνει” την αστυνομία της Τσεχίας καθώς κυκλοφορεί σε κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους με μονοθέσιο που έχει V8 κινητήρα από τη Formula 1; (μπορείτε να δείτε το αρχικό θέμα πατώντας εδώ)

Μάλιστα η πρώτη φορά που εθεάθη με το μονοθέσιο ήταν το 2019 με το παρακάτω βίντεο να τον κάνει viral.

Η τελευταία εμφάνιση του ήταν τέλη Αυγούστου με το παρακάτω βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, την ώρα που αστυνομία αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για το ποιος είναι.

Τελικά ο οδηγός ταυτοποιήθηκε από την Τσεχική αστυνομία, η οποία και τον συνέλαβε πριν λίγες ημέρες. Το κόκκινο αγωνιστικό μονοθέσιο, ντυμένο με τα χρώματα της Ferrari, ακολουθήθηκε μέχρι ένα ακίνητο στο χωριό Μπουκ, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πράγας, το οποίο αποδείχθηκε η κατοικία του άνδρα.

Ο οδηγός – ένας 51χρονος άνδρας – συνελήφθη στο σπίτι του και τέθηκε υπό κράτηση αφού αρνήθηκε για λίγο να βγει από το όχημα. Βίντεο που κατέγραψαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον έδειξαν να κάθεται στο αυτοκίνητο μπροστά από το γκαράζ του, να διαφωνεί με αστυνομικούς και να λέει ότι εισέβαλαν σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Τελικά, υποχώρησε και συμφώνησε να μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση – φορώντας ακόμα την κόκκινη στολή και το κράνος του οδηγού αγώνων. Σύμφωνα με μεταγενέστερα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις όταν έφτασε εκεί. Ο γιος του δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το σπίτι είχε περικυκλωθεί από αρκετές δεκάδες περιπολικά και ένα ελικόπτερο, σε αυτό που χαρακτήρισε ως δυσανάλογη απάντηση «σε μια υποτιθέμενη παράβαση του ΚΟΚ».

Είπε ότι η αστυνομία «δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη για ένα μονοθέσιο της Formula 1, το οποίο μάλιστα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο λίγα λεπτά νωρίτερα. Εγώ με τον πατέρα μου φυσικά δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα γι’ αυτό».

Ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει πρόστιμο για οδήγηση οχήματος στον αυτοκινητόδρομο χωρίς προβολείς, φλας ή πινακίδες κυκλοφορίας, και θα μπορούσε να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησής του. Όσον αφορά το μονοθέσιο, δεν είναι μια Ferrari F1, αλλά ένα αυτοκίνητο GP2, κατασκευασμένο από την Dallara, και ντυμένο με μια εμφάνιση που καμία Ferrari δεν έχει φορέσει ποτέ στην F1.