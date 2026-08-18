Στο Ντουμπάι έχουμε δει κατά καιρούς μερικά από τα πιο ακριβά και παράξενα αυτοκίνητα στον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν είναι το αυτοκίνητο που κλέβει την παράσταση. Είναι η… πινακίδα του.

Ένα Tesla Cybertruck με τις περιποιήσεις της Mansory εντοπίστηκε στους δρόμους του Ντουμπάι φορώντας την περίφημη πινακίδα P7, η οποία είχε πουληθεί σε δημοπρασία το 2023 έναντι περίπου 15 εκατ. δολαρίων, παραμένοντας η πιο ακριβή στην ιστορία.

Η P7 είναι όσο πιο απλή γίνετα

Στο Ντουμπάι, οι ιδιαίτεροι αριθμοί κυκλοφορίας μπορούν να αποκτήσουν εξωφρενικές αξίες, καθώς θεωρούνται σύμβολα κύρους και πλούτου. Η συγκεκριμένη πινακίδα πωλήθηκε τον Απρίλιο του 2023 έναντι περίπου 55 εκατ. ντιρχάμ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 15 εκατ. δολάρια και η πώληση είχε καταγραφεί από το Guinness World Records ως ρεκόρ για πινακίδα κυκλοφορίας.

Η πινακίδα δεν ανήκει στο αυτοκίνητο

Σε αντίθεση με ό,τι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, τέτοιου είδους πινακίδες στο Ντουμπάι συνδέονται με τον ιδιοκτήτη και όχι αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο όχημα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχός της μπορεί να τη μεταφέρει από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Και πράγματι, η P7 έχει ήδη εμφανιστεί σε διαφορετικά οχήματα. Πριν κάνει την εμφάνισή της στο Cybertruck, είχε εντοπιστεί πάνω σε ένα Tesla Model X. Οπότε το γεγονός ότι σήμερα βρίσκεται πάνω σε ένα Cybertruck δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο «κουβαλά» την αξία των 15 εκατ. δολαρίων.

Σαν να μην έφτανε η P7, το συγκεκριμένο Cybertruck δεν είναι εργοστασιακό

Πρόκειται για ένα Tesla Cyberbeast που έχει περάσει από το γερμανικό βελτιωτικό οίκο Mansory. Το πακέτο της Mansory προσθέτει περίπου 150.000 δολάρια στο κόστος του Cyberbeast και περιλαμβάνει εκτεταμένες αισθητικές και αεροδυναμικές αλλαγές. Ανάμεσά τους βρίσκονται νέα στοιχεία στο αμάξωμα, πρόσθετα πίσω spoilers και οι χαρακτηριστικές ζάντες της Mansory. Και αυτό είναι κάτι που μόνο στο Ντουμπάι μπορεί να μοιάζει με μια απολύτως φυσιολογική ημέρα στους δρόμους.

Η ιστορία, πάντως, δεν αφορά αποκλειστικά την επίδειξη πλούτου

Τα έσοδα από τη δημοπρασία της P7 κατευθύνθηκαν στην εκστρατεία «One Billion Meals», μία πρωτοβουλία που είχε ως στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών. Έτσι, πίσω από το εξωφρενικό ποσό υπάρχει και ένας φιλανθρωπικός σκοπός.