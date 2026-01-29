Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το λεγόμενο Beast (κτήνος) αποτελεί το αυτοκίνητο με τον μεγαλύτερο κινητήρα στον κόσμο, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1970 από τον Βρετανό ειδικό αυτόματων κιβωτίων John Dodd.

Ο τεράστιος αυτός κινητήρας V12 με χωρητικότητα 27λτ. ήταν σχεδιασμένος από την Rolls Royce και χρησιμοποιήθηκε από μαχητικά αεροπλάνα και διάφορα άρματα του στρατού. Η απόδοσή του είναι περίπου 750 άλογα και ο Dodd τον αγόρασε από ένα αποσυρμένο όχημα του στρατού και έχτισε γύρω του. Μάλιστα το πίσω μέρος είναι από μία Jaguar Mark 10 και το μπροστινό από Wolseley 6/99.

Συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το πιο ισχυρό αυτοκίνητο του κόσμου το 1977, φτάνοντας την τελική ταχύτητα των 294χλμ./ώρα.

Όταν το αυτοκίνητο ολοκληρώθηκε, ο Dodd πραγματοποίησε με αυτό περιοδεία σε όλη την Ευρώπη, αλλά μετά από 3 χρόνια και κατά την επιστροφή του από ένα Car Show, το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά και κάηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο Dodd με τα λεφτά της αποζημίωσης, το ξαναέφτιαξε ακόμα καλύτερο, έχοντας μάλιστα στο μπροστινό μέρος το γνώριμο αγαλματίδιο της Rolls Royce «Spirit of Ecstasy». Αυτή τη φορά τα νούμερα εντυπωσιάζουν, καθώς η ιπποδύναμη είχε φτάσει τα 1.000 άλογα και η τελική είχε ξεπεράσει τα 300χλμ./ώρα.

Με τον κόσμο να αρχίζει να μαθαίνει για το αυτοκίνητο, η RR δεν ήταν χαρούμενη και μήνυσε τον Dodd για την χρήση της γρίλιας και του σήματός της. Ο Dodd που εμφανίστηκε στο δικαστήριο με το ίδιο το αυτοκίνητο, έχασε τη δίκη και για να μην βρεθεί στη φυλακή, καθώς δεν ήθελε να πληρώσει την αποζημίωση, πήγε μαζί με το αυτοκίνητο στην Ισπανία. Εκεί απεβίωσε ο ίδιος σε ηλικία 90 ετών, ενώ το αυτοκίνητο δημοπρατήθηκε.