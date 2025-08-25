Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Φαντάζεσαι να είσαι στον Κηφισό και ξαφνικά να σε προσπεράσει ένα μονοθέσιο με V8 Ferrari κινητήρα 800 ίππων; Και όχι μόνο αυτό, αλλά να έχει και μερικούς φίλους μαζί του, όπως μία Murcielago και μία AMG GT Blas Series;

Ένα ακριβώς τέτοιο σκηνικό έλαβε χώρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Τσεχίας με την αστυνομία να… ψάχνει ακόμα να βρει τους πρωταγωνιστές.

Το όλο συμβάν έμοιαζε με σκηνή βγαλμένη κατευθείαν από ταινία. Το μονοθέσιο οδηγήθηκε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου D4 της Τσεχίας, νοτιοδυτικά της Πράγας. Αλλά αυτό δεν ήταν ούτε επίσημο γύρισμα π.χ. βιντεοκλίπ, ούτε επίσημο γύρισμα κάποιου διαφημιστικού που είχε δοθεί άδεια προηγουμένως: το αγωνιστικό αυτοκίνητο όντως πέρασε μέσα από την κυκλοφορία, πριν βιντεοσκοπηθεί σε ένα πρατήριο καυσίμων.

Η αστυνομία ακόμα τον… ψάχνει!

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός ο μυστηριώδης «οδηγός-φάντασμα» βρίσκεται στην επικαιρότητα. Το 2019, ένα κόκκινο μονοθέσιο εντοπίστηκε στον ίδιο αυτοκινητόδρομο. Η έρευνα εκείνη την εποχή ήταν ανεπιτυχής: ο οδηγός, φορώντας κράνος, δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Το 2022, το ίδιο συνέβη ξανά, αυτή τη φορά με την εμφάνιση ενός μονοθέσιου GP2 (ο πρόδρομος της Formula 2) εξοπλισμένου με κινητήρα V8 που απέδιδε πάνω από 600 ίππους και μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητες άνω των 300 χλμ./ώρα.

Έτσι, η ιστορία επαναλαμβάνεται το 2025 και οι τσεχικές αρχές θέλουν αυτή τη φορά να τον εντοπίσουν. Η αστυνομία του Středočeský kraj επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω όχημα δεν ήταν ταξινομημένο ή ασφαλισμένο και μόλις εντοπίσουν τον οδηγό, θα πληρώσει μεγάλο ποσό σε πρόστιμα.