Έξι πανάκριβα supercars βρέθηκαν στα χέρια της βρετανικής αστυνομίας, μετά από καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους της περιοχής του Manchester. Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν πέντε Lamborghini και μία Mercedes-Benz G-Class, ενώ οι οδηγοί τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία δέχθηκε αναφορές για ομάδα αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων που κινούνταν επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο M66. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αυτοκίνητα δεν περιορίζονταν σε υψηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί φέρεται να άλλαζαν επικίνδυνα λωρίδες και στη συνέχεια επιβράδυναν σημαντικά, με την ταχύτητα να πέφτει περίπου στα 27χλμ./ώρα. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και αύξανε τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την ομάδα των αυτοκινήτων και ξεκίνησαν επιχείρηση για την ακινητοποίησή τους. Δύο από τις Lamborghini σταμάτησαν καθώς έβγαιναν από τον αυτοκινητόδρομο, ενώ για τα υπόλοιπα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν ειδικές τακτικές από τους αστυνομικούς. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα τελικά ακινητοποιήθηκαν μετά από ώρα.

Συνολικά, οι αρχές κατάσχεσαν πέντε Lamborghini και μία Mercedes-Benz G-Class.

Οι Lamborghini δεν κατασχέθηκαν απλώς επειδή κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες. Η χαμηλή ταχύτητα ήταν μέρος μιας ευρύτερης συμπεριφοράς που, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλάμβανε επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας, υψηλές ταχύτητες και στη συνέχεια απότομη επιβράδυνση στον αυτοκινητόδρομο.

Νέα δεδομένα για τις κατασχέσεις

Η αστυνομία χρησιμοποίησε το νέο Κ.Ο.Κ. ο οποίος έχει τροποποιηθεί πρόσφατα και πλέον επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την κατάσχεση ενός οχήματος χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση. Η αστυνομία ζήτησε επίσης από οδηγούς και πολίτες που ενδέχεται να έχουν καταγράψει το περιστατικό με dashcam ή κάμερες ασφαλείας να παραδώσουν το σχετικό υλικό στις αρχές.